Comedian John Mulaney gaat te biecht

Baby J (Netflix, 2023)

Probeer vooral ook even het vroege werk van Mulaney te vinden via YouTube, met zijn verhalen over het merkwaardige script voor Back to the Future en het acteren in Law & Order als hoogtepunten. Beschouw die als de aanloop naar zijn specials, die Mulaney op zijn allerbest laten zien.

The Comeback Kid (Netflix, 2015)

Het hoogtepunt van The Comeback Kid (Netflix, 2015) is een lange anekdote over hoe Mulaney als jongen Bill Clinton ontmoette, via zijn moeder nog wel, die ooit studeerde met de toekomstige president. Zijn ouders figureren veel in deze monoloog, inclusief het verhaal over zijn vader die met de kinderen naar McDonalds ging om zwarte koffie voor zichzelf te halen.

Kid Gorgeous at Radio City (Netflix, 2018)

Een paar jaar later stond hij met zijn nieuwe show in het immense Radio City Music Hall, zeven maal op rij liefst. Een van die shows werd de nieuwe special Kid Gorgeous at Radio City (Netflix, 2018).

In zijn nieuwste show Baby J (Netflix, 2023), zijn biecht over afkicken, doet Mulaney een akelig precieze imitatie over hoe hij in de jaren hiervoor op een dieet van pillen en coke over het podium liep te stuiteren. Met een absurd gevoel voor humor waarvan je je oprecht kon afvragen: ‘Waar haalt hij het vandaan?’ En nu we dat weten is de vraag toch ook hoe het met hem verder zal gaan.