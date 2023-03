Colombiaanse fotograaf Felipe Romero Beltrán wint Foam Paul Huf Award

Foto uit de serie ‘Dialect’ van Felipe Romero Beltrán. Beeld Felipe Romero Beltrán

Beltrán werkt aan fotoprojecten die vaak voortkomen uit politieke spanningen over grenzen en migratie. Hij laat zien hoe dat zijn weerslag heeft op het individuele lichaam en de controle daarover. Voor zijn fotoserie Dialect volgt hij bijvoorbeeld jongeren die illegaal de zeegrens tussen Marokko en Spanje zijn overgestoken en in Sevilla wachten op een oordeel over hun asielaanvraag.

Volgens de jury van de Foam Paul Huf Award heeft Beltrán ‘een indrukwekkend vermogen om pretentieloze gebaren van het lichaam te gebruiken om willekeurige maatschappelijke controle en sociale ongelijkheid onder de aandacht te brengen’. Zijn werk is ‘intelligent, doordacht, boeiend’ en wil de grenzen onderzoeken van de documentairefotografie, aldus de jury. ‘De werken van Romero Beltrán laten de kijker niet onberoerd.’

De in Bogotá geboren Román studeerde fotografie in Buenos Aires. In 2016 verhuisde hij naar Spanje. In Madrid rondt de fotograaf momenteel een proefschrift af over documentairefotografie.

De Foam Paul Huf Award is vernoemd naar de Nederlandse fotograaf Paul Huf (1946-2002). Behalve door zijn portretten van het koninklijk huis, werd Huf vooral bekend door zijn talrijke portretten van Nederlandse artiesten en sportlieden.