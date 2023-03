College in boekvorm over ‘moedwillig onbehaaglijk’ oeuvre van Alex van Warmerdam ★★★★☆

Beeld uit ‘Ober’ (2016), waarin regisseur Alex van Warmerdam ober Edgar speelt.

Terloops vermeld feitje uit Spookbeeld van de vrijheid, de eerste uitvoerige studie naar de films van Alex van Warmerdam: dat diens ‘relatief luchtige’ debuut Abel zijn enige film is waarin geen enkele dode valt. Vooruit: Abels moeder plant een paar keer bijna een mes in Abels vader, die door de zoon ook nog met een fles op zijn hoofd wordt gemept. Maar uiteindelijk blijft het slachtofferschap beperkt tot de door Abel zo knap met een schaar doormidden geknipte vlieg, helemaal aan het slot van de Nederlandse klassieker uit 1986.

Je zou het geweld, of de agressie, een rode draad kunnen noemen in Van Warmerdams donkerkomische oeuvre. ‘Poppenkastgeweld’, doopte de filmmaker het zelf ooit: het is nooit echt naar, of Tarantino-achtig verleidelijk, laat staan realistisch.

Van Warmerdam, wars van zelfanalyse, heeft het zijn publiek – en de filmwetenschap – nooit makkelijk willen maken door zijn werk voor te kauwen in interviews of director’s statements. ‘Ik wil eigenlijk dat het allemaal niets betekent’, citeert filmwetenschapper Peter Verstraten uit een eerder interview met Van Warmerdam, ‘maar op een manier dat het iets zóú kunnen betekenen.’

Maar als er toch één of ‘misschien wel dé overkoepelende thematische obsessie’ valt aan te wijzen in Van Warmerdams ‘moedwillig onbehaaglijke’ films, betoogt Verstraten, dan is het wel de hang van de mens naar het rollenspel. Het vrijwel altijd aanwezige rollenspel bínnen de film, dat vaak voorafgaat aan het geweld, en dat het ontsporen van de personages uitlokt of – hooguit tijdelijk – verhult. Geregeld komt er daarbij een uniform aan te pas: dat van postbode in De Noorderlingen, of dat van de ober in Ober. Maar een man kan zich ook prima voordoen als hond, in De laatste dagen van Emma Blank (gespeeld door Van Warmerdam zelf). En soms is het rollenspel meer verhuld aanwezig, zoals de opstandige thuiswonende dertiger Abel zijn vader óók sart uit een zeker plichtsbesef: dit is nu eenmaal zijn rol als zoon, zoals het ouderlijk gezag eveneens een invulling van een rol is.

Beeld uit ‘De Noorderlingen’ (1992).

Het werk van Verstraten, universitair docent in Leiden met als specialisatie de naoorlogse Nederlandse cinema, verdient waardering. Is er een andere filmwetenschapper die Nederlandse films zo serieus en diepgaand uitspit? Het leverde eerder al lijvige, bijna monumentale werken op, zoals Humour and Irony in Dutch Post-War Fiction Film (2016).

Dat hij Van Warmerdams werk in dat boek (goedbedoeld) als ‘middle-of-the-road absurdisme’ kwalificeerde, zat Verstraten nadien dwars. Was die term toch niet wat te ludiek? Had hij de indruk gewekt Van Warmerdam niet serieus genoeg te nemen? Het voedde dit nieuwe boek, waarin de wetenschapper uitvoerig de tien films van Van Warmerdam beschouwt – met opzet niet-chronologisch (een dwars trekje dat wel past bij Van Warmerdams universum).

Ook het oordeel van de filmpers komt aan bod. Niet om hen per se de les te lezen (soms ook wel). Maar vooral om de immer ‘haakse’ Van Warmerdam te vatten: gemakkelijke etiketten als ‘excentriek’ of ‘absurdistisch’ schieten daarbij tekort. Kun je zijn oeuvre wel amoreel noemen? En maakt het uit dat zijn films nooit louterend zijn? Dat de emoties nooit klip en klaar zijn, het goede altijd onbeloond blijft?

Van Warmerdams werk kent raakvlakken met dat van Luis Buñuel, betoogt Spookbeeld van de vrijheid, dat is vernoemd naar de een-na-laatste film van de Spaanse surrealist, Le fantôme de la liberté. Beide filmmakers beschouwen de schijnvrijheid van het alledaagse leven, en begeven zich op de dunne scheidslijn tussen wat normaal en abnormaal wordt geacht. Ze mogen dan vaak zonderling zijn, die schepsels van Van Warmerdam, maar ze hanteren daarbij wel zekere codes. Hun vreemdheid is nooit lukraak.

Het verrassende palet aan films van andere regisseurs – van Antonioni tot de gebroeders Coen – dat Verstraten erbij haalt is inzichtelijk en veelsoortig, waarbij wel opvalt dat de Scandinavische cinema buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl Van Warmerdam wat humor, toon en mensbeeld betreft toch ook best een Zweedse of Deense filmmaker had kunnen zijn.

Voor wie de films niet heeft gezien, zijn de film- en scènebeschrijvingen in Spookbeeld van de vrijheid soms wat aan de lange kant. Voor wie ze wel heeft gezien óók. Eigenlijk zou je die scènes meteen moeten zien, dan zou dit college in boekvorm nog beter tot zijn recht komen. Maar dat is ook een compliment aan de wetenschapper en diens onderwerp: dat je al tijdens het lezen van deze studie meteen zin krijgt om de films (opnieuw) te bekijken. Op zoek naar alle betekenis die Van Warmerdam er misschien niet, en toch ook weer wel in stopte.

De 10 van Van Warmerdam Abel (1986) De Noorderlingen (1992) De jurk (1996) Kleine Teun (1998) Grimm (2003) Ober (2006) De laatste dagen van Emma Blank (2009) Borgman (2013) Schneider vs. Bax (2015) Nr. 10 (2021 In 2019 maakte Van Warmerdam een hermontage van Grimm.