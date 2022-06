Collega’s uit Rusland noemen ballerina Olga Smirnova een verrader nu ze in Nederland zit. ‘Integendeel. Mijn land heeft ons verraden’

Olga Smirnova: ‘Slechts drie dansers van het Bolsjoj hebben mij een bemoedigend berichtje gestuurd. De rest deelt blijkbaar mijn standpunt niet.’ Beeld Renée de Groot

Ze maakt haar entree in de foyer van Nationale Opera & Ballet met een bosje bloeiende bieslook, gekregen van een vriendin. ‘Ruik eens hoe heerlijk! Van haar balkon, zo lief.’ Een paar dagen later zal ze na een intensieve repetitie van balletten van choreograaf Hans van Manen een foto op haar telefoon laten zien; de paarse bloemknopjes hebben in haar appartement een plekje gekregen tussen verse tulpen. Prima ballerina Olga Smirnova (30) houdt van bloemen – ook haar trainingstenue wemelt van de bloemmotieven. En dat wisten haar fans in Moskou ook.

Na een optreden in de allerhoogste rang bij het Bolsjoj Ballet – haar voormalige thuishaven – werd ze steevast bedolven onder boeketten. ‘In Rusland haal je applaus met een buiging vóór het toneelgordijn. Dan krijg je bloemen en ga je af. Dit herhaalt zich zolang mensen blijven klappen. We daagden elkaar onderling uit wie een topscore van vijf ‘gordijntjes’ kon halen.’

Olga Smirnova repeteert de choreografieën van Hans van Manen in de Nationale Opera & Ballet. ‘Het gaat bij hem om een diametraal andere spanning. In je lijf, je houding, maar ook tussen dansers en in de relatie met muziek.’ Beeld Renée de Groot

Die Russische adoratie ligt precies drie maanden achter haar. Op 1 maart zette een hartekreet op haar Telegram-account een kettingreactie in werking. Smirnova, geboren in Sint-Petersburg, zei zich diep te schamen voor de agressie van haar vaderland en sprak zich openlijk uit tegen de oorlog in Oekraïne. Haar post verspreidde zich razendsnel via sociale media. De sterdanseres, bijgenaamd Supernova, pakte haar belangrijkste spullen en binnen een week zat ze aan tafel met artistiek leider Ted Brandsen om te praten over een jaarcontract als eerste soliste bij Het Nationale Ballet (HNB). Haar debuut in Nederland, in de titelrol van de grootse ensembleproductie Raymonda, oogstte medio april staande ovaties, overigens net als de vertolking door andere solisten. ‘Hier gaan toeschouwers staan, in Rusland niet.’ Iedereen roemt Smirnova's feilloze techniek, kaarsrechte rug, lange lijnvoering en de opwaartse kracht van haar fijngebouwde lichaam. ‘Elk plekje van haar huid ademt ballet’, zo vat collega-solist Remi Wörtmeyer haar talent samen.

Inmiddels woont Smirnova met haar man, die ceo is bij een internationale bank, niet ver van de Nationale Opera & Ballet en weet ze dat ze volgend seizoen in Amsterdam belangrijke hoofddrollen zal dansen, bijvoorbeeld in balletklassiekers als Het Zwanenmeer en The Sleeping Beauty. Zolang Poetin aan de macht blijft, is een terugkeer naar Moskou geen optie. ‘Slechts drie dansers van het Bolsjoj hebben mij een bemoedigend berichtje gestuurd. De rest deelt blijkbaar mijn standpunt niet of heeft besloten mijn vertrek te negeren.’ Op Instagram staan wel boze reacties van Russen die Smirnova een verrader vinden. ‘Ik laat hun gescheld bewust staan. Dit is geschiedenis. Ik volg mijn geweten en voel het tegendeel: mijn land heeft ons verraden.’

Ook haar vader en moeder begrijpen haar keuze niet. ‘Zij krijgen alleen te horen wat het Kremlin wil en zien het Bolsjoj Theater nog steeds als de beste plek ter wereld voor mij.’ Haar oudere zus en jongere broer spreken geen Engels en hebben niet zo’n internationaal netwerk als zij, waarmee ze elders een nieuw leven zouden kunnen beginnen.

Volgens Smirnova treden dansers in het Bolsjoj Theater nog ‘gewoon’ op voor publiek, alsof er niets aan de hand is, maar raken ze wel steeds meer geïsoleerd. Buitenlandse toeschouwers blijven weg. Internationale uitwisseling droogt op. Zo is de uitnodiging ingetrokken aan vier dansers van het Mariinskiballet die gevraagd waren deze maand op te treden tijdens het Hans van Manen Festival in het Holland Festival. Dat Russische dansers slachtoffer worden van sancties betreurt ze. ‘Ballet is per definitie een grensoverschrijdende kunstvorm. Dansers zijn zelden nationalistisch. Eerder kosmopolitisch. Maar niets doen is nu geen optie meer. Wie zwijgt, wordt passief deel van de agressie.’

Smirnova ziet een lange toekomst voor zich bij HNB. ‘Ik ben hier zo fantastisch onthaald. En over het voorstellingsschema van komend jaar ben ik nu al in gesprek met de artistieke leiding. Ik heb ook buitenlandse gastinvitaties, waar ik graag gehoor aan geef. Daar houden ze rekening mee.’ Zo is Smirnova door choreograaf Jean-Christophe Maillot gevraagd voor een gastoptreden in Monte Carlo en zal ze op uitnodiging van Manuel Legris, voormalig sterdanser van de Parijse Opéra, te zien zijn in La Scala in Milaan. Bovendien praat ze met Paul Lightfoot, oud-artistiek leider van het Nederlands Dans Theater, over deelname aan een benefietgala voor de slachtoffers in Oekraïne. ‘Bij het Bolsjoj hielden ze mij meestal zo lang in onzekerheid over uitnodigingen, dat het vaak te laat was.’

Hoewel ze genoeg invitaties van elders krijgt, voelt Het Nationale Ballet als haar nieuwe thuis. Ze is al begonnen met een webcursus Nederlands. En ze repeteert aan vijf choreografieën van grootmeester Hans van Manen, voor optredens in de vier programma’s tijdens het Holland Festival ter ere van zijn naderende 90ste verjaardag. Van Manens oeuvre was misschien wel de belangrijkste reden om te kiezen voor HNB. Haar idool, Diana Vishneva, de Russische prima ballerina van het Mariinski Ballet, had Smirnova geadviseerd zich zijn stijl eigen te maken, om door te kunnen groeien als balletdanseres. ‘Het gaat bij hem om een diametraal andere spanning. In je lijf, je houding, maar ook tussen dansers en in de relatie met muziek. Ik moet leren mijn balletattitude los te laten.’

Hoe serieus ze die uitdaging neemt, bewijst haar opperste concentratie tijdens een repetitie onder leiding van balletmeester Larissa Lezhnina. Zij is voormalig eerste soliste en ook afkomstig uit Sint-Petersburg, nog een reden voor Smirnova om voor Amsterdam te kiezen. Terwijl de Russische pianist Olga Khoziainova in de studio een van Erik Saties Gnossiennes vertolkt, wordt Smirnova door Lezhnina in het Russisch gecorrigeerd. De pianiste vertaalt: ‘Van Manens genie zit in de eenvoud. Beweeg simpel. Ontspan je nekspieren. Let op waar je blik heengaat. Maak het licht.’ En dan komt, bij een zoveelste spagaat, pirouette en lift, het compliment. ‘Ja! Nu komt de spanning niet vanuit je spieren maar van binnenuit!’ Van Manen zelf heeft ze pas één keer in de studio ontmoet. ‘Hij maakte direct een rake opmerking. Je danst nog te veel alleen, zei hij. Dus nu let ik bij iedere pas op mijn danspartner.’ En dan gooit Supernova zich kaarsrecht én horizontaal in de armen van eerste solist James Stout, om als een messcherpe speer te worden rondgedraaid.

Hans van Manen Festival: vier programma’s door acht gezelschappen (Wiener Staatsballett, Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg, Stuttgarter Ballett, Nederlands Dans Theater 1 en 2, Introdans, Het Nationale Ballet en de Junior Company van HNB). Van 8 t/m 29/6 in Nationale Opera & Ballet, tijdens het Holland Festival. Olga Smirnova danst op 8 & 11/6 Frank Bridge Variations, op 16 & 19/6 Trois Gnossiennes, op 23 & 24/6 Adagio Hammerklavier, op 28/6 Variations for two couples en tijdens het Gala op 30/6, ter ere van het 60-jarig bestaan van Het Nationale Ballet.