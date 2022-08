Collectiet speelt Stella Bergsma’s Pussy album op de Parade: ‘Ongenuanceerd zijn, alles laten zien, echt tof’

Stella Bergsma (achteraan) met Collectiet, vanaf links: Damaris de Jong, Pip Lucas en Shelley Bos. Beeld Lin Woldendorp

In 2016 verscheen de debuutroman Pussy album van schrijver en opiniemaker Stella Bergsma (51). De zelfdestructie van hoofdpersoon Eva, een 37-jarige lerares met een alcoholprobleem en een duister en zinnelijk karakter, maakte de tongen los. Het boek werd in literaire kringen goed ontvangen, maar er waren ook veel mensen boos op Bergsma. ‘Vooral vrouwen vonden Eva een kutwijf’, zegt de auteur. ‘Ik kreeg agressieve recensies van mensen die zeiden dat ze het boek hadden weggegooid.’

Zes jaar later ziet feministisch theatercollectief Collectiet in Eva ‘een vrouwelijke antiheld’. Pip Lucas (24), Damaris de Jong (24) en Shelley Bos (27) bewerkten Eva’s ‘woordkost’ voor het toneel. Vanaf vrijdag 19 augustus is hun voorstelling La misanthrope (weer) te zien op het rondreizende theaterfestival De Parade, dat in Amsterdam is geland.

De ontmoeting tussen auteur en theatermakers op het festivalterrein is hun eerste, maar voelt als een langverwachte hereniging met vriendinnen. Op de tropische namiddag, beschut onder een klimboom, legt Damaris uit waarom ze Pussy album zo inspirerend vindt: ‘Ongenuanceerd zijn, alles laten zien, ook de krochten van je hersenen, dat vind ik er echt tof aan. En ik heb het idee dat we dat weinig zien van vrouwen.’

Bergsma: ‘Dat was voor mij een reden om het te schrijven. Ik dacht: ik wil de vrouw bevrijden, meer menselijk maken. Van mannen, of het nu de schrijver Charles Bukowski is of Johan Derksen, zijn we dit soort boosheid wel gewend. We vinden het cool als zij mensen haten. Ik vind dat vrouwen onderdrukt worden in het laten zien van hun misantropische kant. Zolang het onze morele verplichting als vrouw is om lief en charmant te zijn en de harmonie te bewaren, zullen we nooit onszelf zijn.’

Ook in de literatuur en het theater ontbreekt het volgens de vier aan dergelijke ‘verdorven’ vrouwelijke personages. Damaris: ‘Iedereen komt altijd aanzetten met Medea.’ Bergsma: ‘Omdat zij zo’n beetje de enige is.’ Dus toen Lucas tijdens haar afstudeerjaar aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie Pussy album las, wist ze meteen dat ze daarmee iets wilde doen. ‘Tijdens het lezen heb ik alle woorden die ik hardop voor een publiek zou willen uitspreken gemarkeerd, omdat het zo’n contrast was met alle andere vrouwelijke rollen die ik kreeg aangeboden. Ik vroeg Stella of ik de tekst mocht gebruiken en maakte er een toneelbewerking van. Het plot liet ik erbuiten, ons stuk draait echt alleen om de gedachten van een vrouw. Met z’n drieën spelen we de stemmen in haar hoofd.’

Damaris: ‘Die elkaar soms tegenspreken en soms beamen.’

In de voorstelling gebeurt dat razendsnel; de drie acteurs zijn goed op elkaar ingespeeld en er zit een zeker ritme in hun scheldpartij op de wereld. Lucas benadrukt de muzikaliteit van de tekst, volgens Damaris leest Pussy album haast als een partituur. Bergsma, verrast: ‘Ik heb het ook bedoeld als partituur. Tijdens het schrijfproces had ik de opbouw van de Negende Symfonie van Mahler in mijn hoofd, met in het midden een heftig gedeelte dat daarna uitgaat als een soort nachtkaars.’

De vrouwen van Collectiet vinden het heerlijk om Bergsma's genadeloze tekst op te voeren. Onbeschroomd klinkt het vanuit een intiem theater op de Parade, waar ze gearmd in een ton met water staan, dat vrouwen ‘kuthoeren’ zijn, ‘met hun jaloezie, hun emoties, hun eeuwige gezeik over hun kont en vooral over de kont van een ander wijf’, mannen klootzakken – ‘dat zeggen ze zelf’ – en kinderen ‘pockethitlers’ en ‘parasieten op regenlaarsjes’.

Niet iedereen in het publiek ziet de humor ervan in. Bos: ‘We hebben op de Parade in Utrecht veel mensen gehad die na de voorstelling zeiden: ‘Zijn jullie wel gelukkig? Gaat het wel goed met jullie?’’ Bergsma: ‘Ik vind dat beledigend.’

Zelf leest Bergsma ook graag voor uit haar boek, zoals komend weekend tijdens het literatuurprogramma op muziekfestival Lowlands. Op een ander werk van haar hand, Nouveau fuck, is de gelijknamige ‘18+ pop-artvoorstelling’ gebaseerd van theatermakers Cat Smits en Meike van den Akker, die op 26 augustus in première gaat op Het Limburg Festival. 2020. In Bergsma's manifest worden vrouwen opgeroepen gevaarlijk, radicaal vrij en onbeschaamd te zijn. Bergsma zelf is vanaf februari 2023 te bewonderen in de theatershow Unbeschreiblich weiblich, waarin ze onder regie van Margot Rôs met collega-schrijver Saskia Noort zal voordragen uit literair werk en met andere makers zal ingaan op de vraag wat het betekent om vrouw te zijn.

‘Ik wilde vroeger actrice worden, dat is niet gelukt. Ik was lange tijd regisseur en dramadocent en terwijl ik lesgaf, raakte ik steeds meer geïnteresseerd in schrijven. Dus ging ik een boek schrijven en liet ik de theaterwereld achter me. Maar nu heeft Cat Smits me gevraagd of ik haar volgende toneelstuk wil schrijven. Zo eindig ik weer waar ik ooit ben begonnen.’

La misanthrope door Collectiet, 19 t/m 23/8, Parade, Amsterdam.