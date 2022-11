Coen Verbraak interviewt Edu Nandlal over zijn leven en legt een diepe eenzaamheid bloot

Hij heeft een vriendelijke uitdrukking op het gezicht, open en intens, maar wat opvalt is dat hij tijdens het interview met Coen Verbraak niet één keer lacht. (Glim)lachen, de smeerolie van elke conversatie, verzacht woorden en drukt begrip uit voor de gesprekspartner. Edu Nandlal (59), voormalig profvoetballer en eigenaar van een ideëel schoonmaakbedrijf, lijkt woensdag in Verbraaks serie Over Leven het lachen te hebben verleerd.

Edu Nandlal in 'Over leven'. Beeld Human

Een oase van kalmte en een plek voor bespiegeling is het Human-programma waarin Verbraak in nog geen twintig minuten met zijn gast – de titel verraadt de bedoeling – het leven doorneemt. Wat maakt het de moeite waard, wat geeft het zin, wat biedt troost bij tegenslag? Alledaagse vragen waar een goede interviewer als Verbraak wel raad mee weet, en waarop zijn gesprekspartner Nandlal onomfloerst antwoordt.

Nandlals leven is getekend door twee drama’s. In 1989 was hij als lid van het Kleurrijk Elftal, een gelegenheidsploeg die in Suriname vriendschappelijk zou voetballen, betrokken bij de SLM-vliegramp waarbij 167 doden vielen. Nandlal raakte zwaargewond en liep een gedeeltelijke dwarslaesie op. Jarenlang worstelde hij met de vraag waarom hij overleefde, en bijvoorbeeld zijn medepassagier, voetballer Jerry Haatrecht, met wie hij vlak voor de crash van stoel wisselde, niet. ‘Na een aantal jaren heb ik afstand genomen van die vraag. Er kwam geen antwoord.’

Nandlal kwam in een revalidatiecentrum terecht, stuurde daar soms zijn huilende moeder weg omdat hij haar verdriet niet kon aanzien. Hij leerde er te staan, lopen ging niet meer. Bleek later, ondanks zijn gedeeltelijke verlamming, in staat (drie) kinderen te verwekken. Werd vervolgens door een tweede catastrofe getroffen: zijn zoontje van 5 kreeg kanker en stierf een half jaar later. ‘Ik ben een sociale jongen en probeerde na de vliegramp de nabestaanden te troosten. Maar de diepte van hun verdriet kon ik pas voelen toen ik mijn zoon verloor. Een kind verliezen is het zwaarst.’

Reist het overleden kind met je mee?, wil Verbraak weten. ‘Die gevoelens laat ik achter, niemand reist met me mee. Ik reis alleen.’ Nandlal richt zich op het nu. Zijn ervaringen geven hem een ‘opkicker’, waardoor ‘ik weet dat ik moet blijven leven tot het afgelopen is.’ Is er troost? ‘Na de dood van mijn zoon was ik helemaal van slag. Maar als je er doorheen komt, leer je het leven te waarderen. Het is enorm mooi, dat we met elkaar praten, dat het zo mooi is op de aarde.’ Het besef dat hij geluk heeft gehad de crash te hebben overleefd overheerst bij Nandlal: ‘De handicap neem ik met me mee.’

Heb je over de ramp kunnen praten met je moeder, je broer en zus, wil Verbraak weten. ‘Nee, tot de dag van vandaag heb ik het er nooit met ze over gehad.’ De diepe eenzaamheid die een interview kan blootleggen.