Coda is grote verrassing bij Oscars, maar hét moment is de klap van een boze Will Smith

Acteur Will Smith (rechts) geeft Chris Rock een klap op het podium van de Oscar-uitreiking. Beeld REUTERS

Will Smith tekende voor meerdere spraakmakende momenten tijdens de 94ste Oscaruitreiking in het Dolby Theater in Hollywood. Hij verbijsterde het publiek met zijn eerste opkomst: was dit geacteerd of niet? Nadat beeldjesuitreiker Chris Rock gevoelloos grapte dat er vast een rol was weggelegd voor Smiths echtgenote in G.I. Jane 2, verwijzend naar de vanwege haarverlies kale schedel van Jada Pinkett-Smith, stormde de 53-jarige acteur het podium op om de komiek in het gezicht te slaan.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) 28 maart 2022

Het oogde gemaakt, als in een cliché-film: dat woedende macho-loopje van de Fresh Prince, die vanuit zijn stoel nog riep, ‘Keep my wife’s name out of your fucking mouth!’ Maar het was dus allemaal echt: het nieuwste en in de galerij bij te zetten ‘klassieke Oscar-moment’. Het optreden werd gecensureerd voor de Amerikaanse televisie, waar ABC een marge van enkele seconden aanhoudt om scheldwoorden te kuisen, maar was in de rest van de wereld wel te zien.

Op dat moment moest Smith nog winnen, voor zijn hoofdrol als tennisvader Richard Williams in het biografische drama King Richard. Hoe los je dat op? Smith kreeg een staande ovatie en stamelde met betraande wangen en trillende lip dat hij zo graag een ‘doorgeefluik’ voor liefde wilde zijn.

Maar, sprak de acteur, deze Richard die hij speelde was óók iemand die altijd opkwam voor zijn familie: ‘Nu lijk ik op die crazy vader, wat ze ook zeiden over Richard Williams, maar liefde laat je gekke dingen doen.’ De acteur verontschuldigde zich tegenover de Academy en zijn medegenomineerden: ‘Ik hoop maar dat ze me hier nog eens terug willen zien’.

Feelgood-genre

Het hoopvolle feelgood-genre triomfeerde tijdens de Oscaruitreiking, zondagnacht culminerend in de ‘beste film’-bekroning van Coda. Sian Heders emotionele drama over een doof vissersgezin met een horende en zingende dochter maakte eerder al furore op het Amerikaanse Sundance festival. En nu passeerde het dus The Power of the Dog, het lange tijd favoriet geachte, zoveel meer grimmige en voor twaalf Oscars genomineerde drama van Jane Campion over giftige mannelijkheid op de cowboyranch. De 67-jarige Nieuw-Zeelandse regisseur won wel de Oscar voor beste regie, de categorie waarvoor ze in 1994 al eens genomineerd was voor The Piano.

De 44-jarige Heder won ook een Oscar voor haar beste scriptbewerking; Coda betreft een remake van de Franse komedie La famille Bélier uit 2014. ‘Ik wil iedereen die me bijstond uit de dovengemeenschap bedanken’, sprak de Amerikaanse regisseur.

In de aanloop naar de Oscars klonk er behalve lof ook kritiek op Coda vanuit de dovengemeenschap: het in de film dramatisch uitvergrote, aanvankelijke onbegrip van de dove ouders tegenover hun muzikale dochter was toch vooral een preoccupatie en verteltruc van horende filmmakers, die muziek handig tegenover doofheid plaatsten.

Coda-acteurs Marlee Matlin (links) en Troy Kotsur Beeld AFP

Ook de dove acteur Troy Kotsur (53) won een Oscar voor Coda, met zijn prachtig bruusk gebarende bijrol als de dove vader. Hij is de tweede winnende dove acteur in de geschiedenis, na de eerdere winst van Marlee Matlin in Children of a Lesser God (1987). Zij speelt de moederrol in Coda. De film is te zien bij Apple Tv+ en kwam in Nederland niet in de bioscopen. Het is voor het eerst dat een titel van een streaming-platform de Oscar voor beste film wint.

De Oscar voor beste actrice ging naar Jessica Chastain (45) voor haar hoofdrol als de Amerikaanse televisie-evangeliste Tammy Faye Bakker in het biografische drama The Eyes of Tammy Faye.

Dune grote winnaar

De galashow begon, onvermijdelijk, ook al met een schandaal: de vooraf door de Academy-top aangekondigde en binnen de filmgemeenschap verafschuwde wijziging van de showopzet. Onder druk van zender ABC werden dit keer acht Oscars al vooraf uitgedeeld, opdat er meer tijd over zou blijven voor ‘entertainment’. De helft daarvan ging naar Dune die daarmee meteen al 4-0 voor stond, als grote winnaar van de ‘technische awards’, beste montage, muziek, geluid en productie design.

Later, tijdens de echte show, won Denis Villeneuve’s verfilming van Frank Herberts sciencefiction-klassieker ook nog de prijzen voor beste visuele effecten en beste camera (director of photography Greig Fraser). En zo werd Dune met zes bekroningen een van de grote winnaars van de avond.

Ook de beeldjes voor de korte films werden vooraf uitgereikt, evenals de Oscar voor make-up en haar; hier won het team van The Eyes of Tammy Faye, voor de hulp bij de uiterlijke transformatie van medewinnares Jessica Chastain.

Sommige sterren waren vroeg gekomen, speciaal voor de verbannen awards, wat weer een zonderling effect had op de rode loper-berichtgeving. Of dit format gehandhaafd blijft en een gunstig effect heeft voor de tijdens de voorgaande covid-edities spectaculair gedaalde kijkcijfers is de vraag.

Gala geopend door zusjes Williams

Het echte gala werd geopend door Venus en Serena Williams, samen met hun tennisvader geportretteerd in King Richard. Vervolgens werd doorgeschakeld naar zangeres Beyoncé, die in Compton samen met een stoet dansers en een orkest het uit de tennisfilm genomineerde liedje Be Alive opvoerde op het tennisveldje in de stadswijk van Los Angeles waar de tenniszusters opgroeiden.

Daarna was het de beurt aan comédiennes en actrices Regina Hall, Wanda Sykes en Amy Schumer, het presentatietrio van dienst. Schumer, over de geste van de Academy om dit jaar drie vrouwen in te huren: ‘Dat was goedkoper dan één man’.

Ariana DeBose (31) won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in Steven Spielbergs West Side Story. Ze dankte in het bijzonder castgenoot Rita Moreno, de in het publiek gezeten 90-jarige actrice die in 1961 won in dezelfde categorie en voor dezelfde rol.

Gênant moment

De Oscar voor beste internationale speelfilm ging naar Drive My Car, het drie uur lange en in vier categorieën (o.a. beste film en regie) genomineerde Japanse rouwdrama van Ryusuke Hamaguchi. De uitreiking ging gepaard met een gênant moment van de regie van de awardshow, waar men de speech van de 43-jarige Japanse cineast al na een krappe dertig seconden poogde af te kappen.

Regisseur en acteur Kenneth Branagh (61) won voor beste originele script voor zijn autobiografische zwartwit-drama Belfast, dat zich afspeelt in het door de troubles geteisterde Noord-Ierland. En de Disney-studio zegevierde in de categorie beste animatie voor Encanto, de kolossale hit met de aanstekelijke liedjes over de magische Colombiaanse familie.

Ahmir Khalib Thompson (51), alias Questlove, won de Oscar voor beste documentaire met Summer of Soul, zijn uit archiefbeeld en interviews opgebouwde impressie van het Harlem Cultural Festival, het in de zomer van 1969 drukbezochte en muziekfestival in een park in de New Yorkse stadwijk. Destijds was er geen belangstelling voor de fabuleuze filmopnamen van allerlei zwarte muzikanten, die vijftig jaar lang in een kast zouden blijven liggen. Billie Eilish en haar broer Finneas O’Connell wonnen een Oscar voor het beste filmlied met No Time to Die, de titelsong van de James Bond film.

Door de nieuwe opzet van de avond was er wel tijd om stil te staan bij allerlei ‘filmverjaardagen’, zoals de zestigste en vijftigste van respectievelijk James Bond en The Godfather. Ook mocht de internet-fanbase voor het eerst stemmen op een ‘Oscar fan favorite’: Zack Snyders Army of the Dead.

Oekraïne

Alhoewel er geen live-verbinding was met de Oekraïense president Zelenski kreeg de oorlog wel een eigen blokje, waarbij de kijkers werden opgeroepen solidair te zijn met Oekraïne. Ook presentator Schumer verwees naar het leed aan de andere kant van de oceaan: ‘Er is een genocide gaande’.