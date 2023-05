Club Gewalt viert jubileum met grimmig en soms hoogst ongemakkelijke nieuwe werk ★★★★☆

‘10 Year Anniversary’ van Club Gewalt op O. Festival in Rotterdam. Beeld Bart Grietens

Het begon allemaal tien jaar geleden op festivals als De Parade, Café Theater Festival en Amsterdam Fringe Festival. Daar speelde collectief Club Gewalt de smoezelige dertigminutenvoorstelling Carnavalskinderen. Acht (toen nog) pas afgestudeerde makers van het conservatorium in Rotterdam presenteerden zichzelf met een libretto van carnavalshits. Het was de tijd van cultuurminister Halbe Zijlstra en zijn sloophamer. Voor nieuwe theatermuziekanten was geen arbeidsperspectief, geen toekomst. Dit ontheemde gevoel probeerden ze vanuit een polonaise over te brengen op een aangenaam verward publiek.

Die originaliteit was hun redding. Daardoor hadden ze wel degelijk toekomst. Deze week speelt Club Gewalt 10 Year Anniversary, een voorstelling die feestelijk klinkt, maar dat allesbehalve is. De première was op het O. Festival in Rotterdam, dat graag vernieuwende vormen van muziektheater toont. Gewalt is er vaste gast, met als voorlopig hoogtepunt in 2021 Antropoceen, de musical over de ecologische crisis.

Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over toneel en jeugdtheater. Ook schrijft hij de rubriek ‘Geld voor beginners’.

Zoals carnaval een vorm was om het over eenzaamheid te hebben, zo is ook het verjaardagsfeestje nu een dekmantel, dit keer om het over institutioneel racisme te hebben. Meer specifiek: het racisme dat de leden van Club Gewalt bij zichzelf ontdekten. Het begint allemaal nog vrolijk en gezellig. Het publiek mag op het podium komen en plaatsnemen in de grootste kringverjaardag ooit. In de arena tussen de tribunes wordt door de Gewaltleden (zes spelers nu nog) volop gedanst en gefeliciteerd. Totdat Amir Vahidi de microfoon pakt en aankondigt dat hem iets van het hart moet. Wat volgt doet denken aan de Deense film Festen: als de zoon tijdens zijn vaders verjaardag in een speech opeens begint over diens jarenlange seksueel misbruik.

Vahidi haalt een voorval aan dat kennelijk in Berlijn plaatsvond, toen het collectief daar aan het werk was. Tijdens een opsomming van al het institutioneel racisme dat hem ten deel is gevallen, ook door de andere leden (tevens vrienden) van het collectief, barstte daar ineens de bom. Sommige van de leden lieten zichzelf niet zomaar als racist wegzetten. Er ontstond een knallende ruzie die nog lang na-ijlde en nu de basis vormt voor dit grimmige, sombere en soms hoogst ongemakkelijke nieuwe werk.

Beeld Bart Grietens

Dat is ook te horen in de muziek. Er klinken haperende a-ritmische gabberbeats, waarop onmogelijk te dansen is. Sobere (en mooie) koorzang wisselen ze af met galmende punk-elektronica. Feestelijk is het allemaal niet. Ben je dan nóg niet getriggerd, dan wel door al de stroboscopische effecten. Gewalt heeft dit keer duidelijk een boodschap en die schreeuwen ze, soms letterlijk, in je oor. Want ook de toeschouwers van dit ongemakkelijke feest ontkomen er niet aan. Stilzitten is zwijgen en zwijgen, benadrukken ze, is de taal van de onderdrukker. Al tien jaar lang weet Club Gewalt als geen ander de feestjes van zelfgenoegzamen te verstieren. Nu zijn ze zelf aan de beurt. Een passender jubileum is nauwelijks denkbaar.