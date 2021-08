Club Gewalt had zélf niet eens zin in een musical over het klimaat. Ze maakten er toch één ★★★★☆

Antropoceen, de musical Beeld Bart Grietens

Het Rotterdamse performancecollectief Club Gewalt maakte een experimentele musical over de klimaatcrisis. Alstublieft, stop nu niet meteen met lezen. Ook al heeft een woord als klimaatcrisis wellicht die uitwerking op u. Dat is heel begrijpelijk. Dat hadden de leden van Club Gewalt, naar eigen zeggen ‘8 millennials gefascineerd door popcultuur’, precies zo.

Toch wilden ze het erover hebben, maar dat moest dat wel op hun eigen, quasi-ironische, expressieve, theatrale manier, waarop ze eerder onnavolgbare shows maakten als Karaoke Kanye en Die Hexe. Met andere woorden: met humor en relativering. Dat werd Antropoceen, de musical, die dit weekend op locatie in première ging op Festival O (voorheen de Operadagen) in Rotterdam en volgend jaar een tournee maakt.

De makers leven zich uit in alle musicalclichés: zoete liedjes, tuttige dansjes, potsierlijke personages en een oersimpel plotje. Alles zit erin en wordt vervolgens met sardonisch genoegen op zijn kop gezet. De muziek (in de verte zijn nog strijkers en melodieën te horen) is veranderd in beukende hyperpop (denk: Charli XCX): harde beats, chaotische effecten en gemoduleerde stemmen.

Op deze soundtrack van het einde der tijden zien we figuren als Oceaan en Vulkaan strijden tegen Mens, die zijn best doet de planeet te redden. Ondanks de irritant consequente hardheid en overdaad valt er genoeg te lachen. Maar gelukkig, nadat je al een paar keer hebt gedacht dat je het nu wel weet, is daar een abrupte omslag. Gaia herself betreedt het podium om in een onweerstaanbare, 18 minuten durende song het levensverhaal van de Aarde te bezingen en zo dat hele klimaatprobleem van ons te relativeren tot een hoop geëmmer in de marge. Hoopvol? Geen idee. Kunstig? Absoluut.

Antropoceen, de musical Theater ★★★★☆ Door Club Gewalt, tekst Anne van de Wetering, muziek Amir Vahidi en Robbert Klein, regie Sanna Elon Vrij, met Loulou Hameleers, Robbert Klein, Suzanne Kipping, Gerty Van de Perre, Amir Vahidi en Lucas Schilperoort 27/8, Festival O: De Hofbogen, Rotterdam. In 2022 op tournee

Antropoceen, de musical Beeld Bart Grietens