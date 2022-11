‘Close’ is het toonbeeld van filmen op het hoogste niveau: de meticuleuze beeldtaal is perfect ★★★★★

Rémi (Gustav De Waele) en Léo (Eden Dambrine) in ‘Close’.

Het beeld is tijdens de eerste tellen van Close nog zwart als de geluidsband zich vult met fluisterstemmen. Léo en Rémi, beiden een jaar of 12, spelen een fantasiespel waarvan alleen zij de regels kennen: iets met voetstappen van naderende ridders die alleen zij kunnen horen. Dan beginnen ze te rennen, dwars door een bloemenveld vol roze, groen, rood en wit.

Mijn extra zoon, zo wordt Léo genoemd door de moeder van Rémi. Ze logeren bij elkaar zoals ze al talloze malen hebben gedaan: de Vlaamse regisseur-scenarist Lukas Dhont heeft nauwelijks tijd nodig dat duidelijk te maken. Je voelt het aan het eigen universum dat ze ook hier hebben gecreëerd, fluisterpratend onder de dekens, hardop dromend van Remi’s latere carrière als hoboïst, die zonder meer zal leiden tot een optreden op de maan.

Maar de idylle is zeer tijdelijk. De scènes waarin de jongens samen rennen of zo hard mogelijk fietsen over het Vlaamse platteland, hun lichamen in beeld als een harmonieuze dans, worden gauw een herinnering. De eerste dag in de brugklas maakt alles anders. Jongens die genegenheid aan elkaar tonen, ook als ze die zelf nog niet hebben gedefinieerd, worden beschouwd als exotisch fenomeen. Op z’n best worden ze onderworpen aan een giechelig vragenvuur van mogelijk oprecht geïnteresseerde meisjes, op z’n slechtst vangen ze klappen van zich stoer gedragende jongens.

De schoolpleindynamiek drijft ze uit elkaar. Vooral Léo wordt zich opeens bewust van hun tot dan toe onuitgesproken (want volstrekt vanzelfsprekende) intimiteit en zoekt afstand. Bij Rémi slaat het verdriet dat de verwijdering oproept naar binnen.

Close, eerder dit jaar bekroond met de Grand Prix op het filmfestival van Cannes, is een toonbeeld van filmen op het hoogste niveau. Op een onuitgesproken gebied tussen zielsverwantschap, intimiteit, liefde en vriendschap (later aangevuld met nog lastiger uit te spreken gevoel) toont de film een jongensverbond zoals dat in de echte wereld niet kan bestaan, via aanrakingen, zwijgzame blikken en gedeelde fantasie. Waar het woord wellicht tekortschiet, vinden Dhont en cameragigant Frank van den Eeden puntgaaf, vertederend en door de ziel snijdend beeld. In het begin in zachtgelig licht, dat harder wordt naarmate het verhaal vordert.

Zoals Dhont in zijn bekroonde droomdebuut Girl (2018) hoofdrolspeler Victor Polster tot uiterst gevoelig spel wist te verleiden, in diens rol als transgender ballerina, zo laat de pas 31-jarige Vlaming nu Eden Dambrine (als Léo) en Gustav De Waele (Rémi) vliegen. Ondertussen keert ook Dhonts voorliefde voor het grote gebaar terug – iets dat veelvuldig onder de aandacht kwam tijdens het veelbesproken einde van Girl. Dan raapt Léo tijdens de bloemenoogst afgehakte rode rozen, de kleur die in Close onlosmakelijk met Rémi is verbonden, en klotst de symboliek over de randen van het doek.

In de meticuleuze beeldtaal van Close past het wonderlijk genoeg perfect. Alsof Dhont onder alle verstilde momenten stiekem een opera heeft verborgen.