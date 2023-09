Claude Debussy een impressionist? De componist zelf had niks met die kwalificatie

Claude Debussy Beeld Gees Voorhees

Hoe we herinnerd zullen worden, hebben we maar voor een klein deel zelf in de hand. Je kunt je tijd vooral hebben gespendeerd als postbode of jurist, maar worden onthouden omdat je toevallig in je vrije tijd een tekst schreef waar een componist iets geniaals mee deed. Ook kun je als kunstenaar in een hokje worden gestopt waar je niks mee hebt, maar ja, verzet is zinloos – en onmogelijk als je dood bent.

Zo moest de Franse componist Claude Debussy (1862-1918) weinig hebben van het label impressionisme. Wat had zijn muziek nou weer met de werken van die impressionistische schilders te maken? Niks, vond hij. Maar in het schap in de platenzaak zie je bij het vakje Debussy op de hoesjes allemaal schilderijen van Monet, Renoir en verwante rakkers.

Over de auteur

Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek van de Volkskrant. Hij publiceerde twee boeken: Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek, en Oude Maasweg kwart voor drie.

Beeldend en kleurrijk: dat zijn de woorden die vaak in één zin worden genoemd met Debussy. In hoeverre die kwalificaties dan weer te maken hebben met de schilderkunst, blijft de vraag. In ieder geval was Debussy een van de origineelste, meest fantastische componisten, die pas echt tot bloei kwam aan het eind van de 19de eeuw, toen dat impressionisme allang oude koek was. Drie stukken voor het weekend, van de ware Claude.

1. Syrinx

Debussy had niet veel middelen nodig om te boeien. Het beste bewijs daarvan is Syrinx, uit 1913, dat geldt als het eerste moderne solostuk voor de dwarsfluit, geïnspireerd op het verhaal van de nimf Syrinx die de liefde van de god Pan afwijst en verandert in riet, waar Pan dan – pijnlijk! – weer een fluit van maakt. In drieënhalf voorbijvliegende minuten hoor je Debussy’s muzikale handtekening. Ingrid Geerlings nam het mooi op.

2. La Mer

Zoals veel generatiegenoten had Debussy een complexe relatie met Duitsland. Pruisen had in 1871 Frankrijk verslagen en Parijs uitgeput achtergelaten. Debussy was gebiologeerd door Richard Wagner en andere Duitse componisten, maar zette zich ook tegen de dwingende Duitse muziektraditie af. Zo’n symfonie in vier delen, zoals de Duitsers en Oostenrijkers ze maakten, vind je dan ook niet bij Debussy. Maar met zijn drie ‘symfonische schetsen’ La mer komt hij heel dichtbij. Wat gebeurt daar allemaal in de zee van Debussy? De klassieke opname is van Bernard Haitink met het Concertgebouworkest. Op 20 en 21 september speelt dat orkest (weliswaar vernieuwd sindsdien) La mer onder leiding van de komende chef Klaus Mäkelä.

3. Trois nocturnes

Maurice Ravel, eerder in deze rubriek bewierookt, had best wat aan te merken op Debussy. Die instrumentatie van La mer: hij zou het zelf beter hebben gedaan. Hoe dan ook had Ravel nooit zo kunnen klinken zonder zijn briljante voorganger. En als ik mijn favoriete stukken moet kiezen van Claude, zijn er toch minimaal twee (of zes, het is maar hoe je rekent) orkestraal. Wat moet een orkest zonder de Trois nocturnes, zonder Nuages, Fêtes en Sirènes?

Hoor ik die noten als ik voor een Monet sta, dan knapt zo’n schilderij er in mijn beleving altijd zeer van op.