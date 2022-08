Clara sola heeft oog voor de betoverende schoonheid van kleine, eenvoudige momenten ★★★★☆

Clara sola

Clara reikt met uitgestrekte vingers zo ver ze kan, maar het grote, spierwitte paard in het midden van de diepgroene Costa Ricaanse jungle laat zich nét niet aanraken. Het is een wat wonderlijk beeld, in de openingsscène van dit introverte drama. In het geïsoleerde wouddorp waar ze woont, staat haar immers niets in de weg om een stap te zetten richting haar lievelingsdier, Yuca. De camera onthult in het volgende beeld slechts een rijtje palen met paarse linten tussen Clara en het paard. Paars lint als een soort onzichtbaar krachtveld: het is een van de vele kleine raadsels die Clara sola herbergt, terwijl de betekenis vanaf het begin tegelijk helder is.

De scène bevat meteen een mooie belofte, die in het verdere verloop van de film wordt waargemaakt: dit is zo’n nauwkeurig gespeeld en geregisseerd verhaal dat je onmiddellijk deelgenoot wil maken van de belevingswereld van een ogenschijnlijk zonderling personage.

Clara – een uitmuntende rol van professioneel danser en debuterend actrice Wendy Chinchilla Araya – is een veertiger met de geest van een kind. Ze verkeert in een permanente staat van betovering door haar directe omgeving en lijkt zich op een dieper niveau met de haar omringende flora en fauna te vereenzelvigen. ‘Laat zitten, ze leven daar’, zegt ze tegen de jongen die vriendelijk wat insecten van haar af wil jagen. Een röntgenfoto bij de dokter toont ook nog eens een pijnlijk vergroeide ruggenwervel, een stevig korset houdt Clara min of meer op de been. Een operatie zou helpen, maar haar moeder verwerpt iedere suggestie in die richting: God heeft haar dochter nou eenmaal gemaakt zoals ze is.

Haar moeder gebruikt Clara ondertussen voor een religieus buurtritueel, in een met katholieke prullaria volgepropt schuurtje naast hun huis. Ze heeft het verhaal verspreid dat haar dochter ooit werd bezocht door de Heilige Maagd Maria – en inmiddels deelt de lokale gemeenschap haar mystieke, genezende krachten toe.

Kalm en op fluisterzachte toon ontvouwt zich vervolgens een verhaal over een vrouw die zich ontworstelt aan een onderdrukkende omgeving. De 34-jarige Zweeds-Costa Ricaanse regisseur en scenarist Nathalie Álvarez Mesén, die het afgelopen decennium de ene na de andere korte film maakte en hier zelfverzekerd debuteert op speelfilmlengte, heeft een goed oog voor de haast verlichting brengende schoonheid van kleine, eenvoudige momenten. Via de blik van Clara laat ze haar film voortdurend een beetje zweven, als subtiele vertegenwoordiger van het Latijns-Amerikaans magisch realisme.