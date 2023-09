Clairy Polak was kritisch op alles en iedereen, niet in de laatste plaats op zichzelf

Clairy Polak Beeld Frank Ruiter

Na het overlijden van radio- en tv-journalist Clairy Polak duikt het vergeten woord ‘haaibaai’ op uit de archieven. Met haaibaaien werd vroeger gedoeld op felle vrouwen, niet op hun mondje gevallen en geneigd tot ruziemaken. Polak gold als zo’n haaibaai: zo sprak het Algemeen Dagblad in 2016 nog over ‘haaibaai Polak die genoeg had van de televisie’.

Televisie was niettemin het medium dat haar bekend maakte. Van 2003 tot en met 2010 was Polak een van de vaste presentatoren van Nova, voorloper van het huidige Nieuwsuur. Professioneel ondervond ze daarvoor veel waardering. Twee van haar vraaggesprekken werden bekroond met de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview van het jaar.

Ondanks de collegiale lof bleef Polak kritisch op haar eigen werk. ‘Ze keek altijd haar eigen interviews terug’, zegt Ton van Brussel, met wie ze na hun samenwerking bevriend bleef. Zelf refereerde Clairy Polak in dat verband aan een interview met oud-minister De Geus, waarin een vraag klonk als een tegenwerping. ‘Niet professioneel om zo boos te worden’, zei ze daarover in Trouw.

Het waren vaak felle interrupties waarmee Polak geïnterviewden tot duidelijkheid dwong, maar die haar ook de reputatie van haaibaai bezorgde. Voor een deel van het publiek waren ze een bewijs van vooringenomenheid. Van Brussel: ‘Clairy werd er altijd van beschuldigd lid te zijn van de linkse kerk. Maar ze was kritisch ten opzichte van alles en iedereen.’

Toeval

Overigens was haar periode bij Nova slechts een hoofdstuk in haar journalistieke loopbaan, waarvan ze zelf zei dat het bij toeval tot stand was gekomen. In Trouw zei Polak twaalf jaar geleden: ‘Ik heb nooit geweten wat ik wilde worden. Behalve toen ik heel jong was, toen was het archeoloog. Maar ik ben per ongeluk in de journalistiek terechtgekomen, per ongeluk op de radio, per ongeluk op tv. Mij overkomt alles.’

Clairy Polak is de dochter van Alexander Pola (zijn artiestennaam), die vooral bekend werd als dragende kracht van het tv-cabaret Farce Majeure. Culturele interesse was de gemeenschappelijke noemer in het gezin Polak. Het radioprogramma Ophef & Vertier, waarin ze debuteerde als presentator, was dan ook op haar maat gemaakt.

Toen de publieke radio de actualiteiten samenvoegde in Radio 1 werd Polak daarbij ondergebracht. Ze keerde vervolgens terug naar de Vara om namens die omroep presentator te worden van Nova. Volgens Ton van Brussel vond ze televisie maar niets met noodzakelijke make-up, voorgeschreven kleding en bijbehorende bekendheid.

Haar medewerking aan het dagelijkse nieuwsprogramma eindigde met een mislukte vernieuwingsoperatie waarbij Matthijs van Nieuwkerk en Felix Rottenberg de presentatie zouden overnemen. Afgezien van de manier waarop dat ging, was Clairy Polak er niet rouwig om. Daarnaast presenteerde ze al Buitenhof en keerde ze in die hoedanigheid ook terug naar de radio (Met het oog op morgen en De Klassieken). Vorige maand was Polak nog te zien als gespreksleider in Het Filosofisch Kwintet.

Liefde van haar leven

In 2019 verscheen het boek Voorbij, voorbij, waarin Clairy Polak schrijft over haar leven met Nico Commijs, door Ton van Brussel omschreven als de liefde van haar leven. Commijs overleed dat jaar aan alzheimer. Daarna had het leven Polak, inmiddels ongeneeslijk ziek, weinig meer te bieden. Van Brussel: ‘Op Nieuwjaarsdag aten we altijd met z’n allen. Maar Clairy had er geen zin meer in na zijn overlijden. Het deed haar te veel denken aan haar tijd met Nico.’