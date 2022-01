Clair is een wonderschoon lied, dat nog steeds op het repertoire van Gilbert O’Sullivan staat

To me you’re more than a child

Oh, Clair

Clair, Gilbert O’Sullivan (1972)

Opeens was er in de hippietijd een type ideale schoonzoon aan de piano, gekleed in de kleren van zijn opa, een Peaky Blinders-look avant la lettre. De Ier noemde zich Gilbert O’Sullivan en scoorde in 1970 gelijk een grote hit: Nothing Rhymed.

Twee jaar later had O’Sullivan (1946) zijn jarendertigoutfit aan de wilgen gehangen en was zijn bloempotkapsel veranderd in een weelderige bos haar. Exit man met de pet. Zijn hit in 1972 was Clair, een zoet, wonderschoon lied dat niet over een geliefde ging, maar over de dochter van zijn manager, Gordon Mills. Die dus Clair heet, in het echt.

Gilbert O'Sullivan circa 1972. Beeld Getty

‘Ik was haar babysitter’, onthulde de zanger in 2019 in de Volkskrant over de toen 3-jarige Clair. ‘Dus ik stond voor haar op, in het midden in de nacht, om haar te troosten. Sommige kinderen hebben dat effect op je, dat speciale.’ Pa Gordon Mills, de ontdekker van de O’Sullivan, speelde mee op mondharmonica. ‘Het was ook een danknummer voor haar ouders, voor Gordon, dat hij mij managede. Eigenlijk is het vooral een liedje voor zijn gezin.’

En dat was nog in de tijd dat alles pais en vree was tussen de manager en de artiest. In de jaren tachtig werd dat anders. O’Sullivan vond dat Mills een veel te groot deel van de royalty’s naar zich toe had getrokken. Hij won de rechtszaak en met Mills liep het slecht af.

Zijn relatie met Clair, nu een veertiger die voor de tweede keer is getrouwd, leed er niet onder. Ze beweerde zelf in een radio-interview nog altijd dol te zijn op het nummer. In de Volkskrant stond de zanger stil bij een bijzondere ontmoeting die hij met haar had gehad, in 2017. Dat was na een een concert in het Londense Hyde Park.

Gordon Mills (1935-1986) in 1971. Beeld Getty

‘Ik had haar toen, samen met haar twee zusters, uitgenodigd. Ze zat op een speciale plek, dus toen ik Clair zong, zag mijn eigen dochter dat ze tranen in haar ogen had. Het was een emotioneel moment voor haar. We hebben een speciale relatie met elkaar, Clair en ik, na al die jaren.’

Sullivan is nooit opgehouden met zingen, componeren en optreden. Grote hits had hij niet meer sinds de jaren zeventig. Desondanks bleef hij in Nederland tot de pandemie volle zalen trekken, met op zijn repertoire behalve Nothing Rhymed en Clair ook altijd Alone Again. Dat nummer was ooit hertaald door Kees van Kooten en Wim de Bie tot 1948 (Toen was geluk heel gewoon) en vertolkt door Gerard Cox.

Ook Gilbert O’Sullivan kreeg met de veranderde tijdgeest te maken, met zijn ode aan Clair. Een verzoekje van een Engelse radioluisteraar om Clair te draaien, werd zomaar niet gehonoreerd. Daar kon hij niet aan beginnen, zei de dj, omdat in het nummer ‘de affectie tussen een volwassen man en een kind werd bezongen’.

‘Dat is de wereld waarin we nu leven’, zei O’Sullivan. ‘Verbazingwekkend, hè, hoe mensen reageren.’

