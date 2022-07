Claes Oldenburg (1929-2022), pop art-beeldhouwer die het alledaagse extreem uitvergrootte

De Zweeds-Amerikaanse kunstenaar Claes Oldenburg maakte grootschalige beelden: humoristisch, maar met een serieuze ondertoon. Hij vormde een duo met zijn Nederlandse vrouw, Coosje van Bruggen.

Het zijn de meest eenvoudige voorwerpen die je maar kan bedenken. Een wasknijper, tandenborstel, zaklamp, troffel of een bowlingbal plus bijbehorende kegels. Maar dan in afmetingen die je doen duizelen. Alsof je door een vergrootglas naar de wereld kijkt. Claes Oldenburg maakte ze allemaal, meters groot, als sculpturen op pleinen en in parken. Ze sieren menig stadsgezicht, ook in Nederland. De bedenker stierf maandag op 93-jarige leeftijd in zijn huis in Manhattan.

Het begon allemaal met een grap. Diplomatenzoon Oldenburg, geboren in Stockholm, student kunstgeschiedenis, theater en literatuur aan twee academies in Chicago, uiteindelijk verhuisd naar New York, opende in 1961 in zijn atelier een winkel. Niet zomaar een winkel, maar eentje met lingerie en een vitrine vol taarten, hamburgers, hompen lasagna en vlees − van beschilderd gips.

Claes Oldenburg in 2012. Beeld EPA

Het waren de beginnende hoogtijdagen van de pop art. De stroming die met name in de Verenigde Staten een enorme vlucht zou nemen. Begrijpelijk als beweging die zich verzet tegen − of op zijn minst gebruik maakt van − de uitwassen van de naoorlogse consumptiemaatschappij. Dankzij de toenemende welvaart en de opkomst van huishoudelijke apparaten, kant-en-klaar-maaltijden en nieuwe vrijetijdsbestedingen.

Oldenburg voelde die tijd goed aan. Hoewel hij aanvankelijk in Amerika traditionele landschapjes penseelde, zag hij om zich heen hoe de kunst aan het veranderen was. En hoezeer deze zich meer en meer aansloot bij de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals hij dat zag in het werk van Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Jasper Johns en Roy Lichtenstein. Oldenburg vond er zijn onderwerpskeuze in, en zijn publiek. Omdat iedereen zich in zijn werk kon herkennen.

Aanvankelijk wist Oldenburg eind jaren vijftig zijn draai nog niet te vinden. Hij experimenteerde met performances en happenings, theatervormen die sterk in opkomst waren. En hij begon te denken aan een serie ‘soft objects’ (die hij later zou uitvoeren). Voorwerpen waaruit de lucht leek te zijn ontsnapt, zoals een in elkaar gezakt drumstel, een half opgeblazen toilet, lichtschakelaars en broodroosters die zijn ‘gesmolten’, een leeg gelopen typemachine.

Een werk van Claes Oldenburg en zijn Nederlandse vrouw Coosje van Bruggen in San Francisco. Beeld EPA

Pas met de grootschalige beelden, die tot de jaren zeventig grotendeels alleen op papier bestonden, nam zijn kunstenaarschap een enorme vlucht. En zijn imago van het lachebekje in de kunstwereld. Zeker, er zat ook een serieuze ondertoon in zijn hi-hi-ha-ha-werk. ‘I admire humor’, zei Oldenburg in een van zijn vele interviews, maar humor was niet de enigste drijfveer achter zijn oeuvre.

Hij omhelsde het uitgangspunt dat kunst feitelijk helemaal niet in een museum hoort, maar buiten voor een groot publiek zichtbaar en toegankelijk moet zijn. In 1961 publiceerde hij over zijn ideeën zelfs een manifest, waarin hij zich uitsprak voor kunst die ‘politiek-erotisch-mystiek is’ en ‘iets anders doet dan in een museum op zijn reet te zitten’.

Een lepel met kers van Claes Oldenburg in de tuin van het Walker Art Center. Beeld AP

De soms gigantische proporties van zijn sculpturen leenden zich goed om er een architectonische variant van te maken. Zoals de ingang van het hoofdkwartier van reclamebureau Chiat\Day in Los Angeles, die de vorm heeft van een kloeke, vijftien meter hoge, donkergrijze verrekijker.

Vanaf de jaren zeventig vormde hij met zijn tweede, Nederlandse vrouw Coosje van Bruggen (overleden in 2009) een kunstenaarsduo. De verbintenis is ook de reden waarom in Nederland enkele van zijn beelden te zien zijn. Zoals de Troffel in de tuin van Museum Kröller Müller, de Schroefboog bij Museum Boijmans Van Beuningen of de ‘vliegende’ bowlingset aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven.