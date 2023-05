Citadel is ondanks een gigantisch budget de saaiste serie van het jaar ★★☆☆☆

Citadel

De zesdelige spionageserie Citadel op Amazon Prime Video heeft een budget van naar schatting 300 miljoen euro - 50 miljoen per aflevering; we hebben het even nagerekend. Nu is dat zelfs voor Amazon-begrippen (waar men ook 250 miljoen aan de familie Tolkien betaalde om vervolgens het peperdure The Rings of Power te maken) een investering van formaat. Op voorhand hebben de makers een Citadel-universum uitgestippeld, met vervolgseries en diverse internationale spin-offs, waarvan naar verluidt de producties in Italië en India al onderweg zijn.

Daar spreekt bijzonder veel zelfvertrouwen uit, aangezien Citadel, toen de eerste twee afleveringen eind april online kwamen, een onbekende titel was: geen boek, game of anderszins. Nu we vier (van de zes) afleveringen hebben gezien, is het echt een raadsel waar dit zelfvertrouwen vandaan kwam. Citadel oogt als een langgerekte trailer, waarbij het script lijkt te zijn ontstaan uit een nieuw AI-programma, dat van een veertienjarige de opdracht kreeg om een Jason Bourne-thriller in de stijl van Mission Impossible en John Wick te maken. Of andersom.

Dat het geld kost, is aan alles te zien, al in de eerste aflevering die zich aan boord van een hogesnelheidstrein afspeelt: een bom, een ontsporing! Richard Madden (van de uitstekende serie Bodyguard en een van de vele James Bonds in de wachtkamer) en Priyanka Chopra Jones vormen een spionnenkoppel dat werkt voor een wereldomspannende organisatie Citadel, de geheime kracht achter alles wat goed is. Zo wordt het de kijker inderdaad verkocht. Manticore is het kwaadaardige diapositief van Citadel, die er al in de eerste aflevering in slaagt om de concurrent te ontmantelen, met een bloedbad zonder weerga. Onze held Mason Kane (hoe Jason Bourne wil je het hebben?) raakt zijn geheugen kwijt en leeft vervolgens een aantal jaren als burger Kyle Conroy, voordat blijkt dat Citadel aan het opkrabbelen is in de persoon van de oude chef van Mason. Stanley Tucci speelt hem met op zijn gezicht een voortdurend ongeloof gebeiteld over de gammele dialogen waar hij zich doorheen moet worstelen.

Kijk, bij de Mission Impossible-films begrijp je ook wel dat je je verstand even moet parkeren, maar er moet wel een soort innerlijke logica zijn. Bedenk schier onmogelijke missies en laat zien hoe eindeloos complex, bijna bovennatuurlijk en heldhaftig de helden zijn. Maar in Citadel slaan ze wat stappen over. Alle lanceercodes van alle nucleaire raketten zitten in één koffer (?), en die koffer bevindt zich in een gebouw waar onze held naar binnen rent en vijf minuten later weer buiten staat, met koffer. In de vierde aflevering gaat het over een apparaat dat er uitziet alsof het van een oude printer is gevallen, en waarmee je het internet kan platleggen. Het wordt verborgen in de stortbak van een wc, want zo doen spionnen dat.

En dan gaat het voortdurend over verraad, wat lastig is in een wereld waarin Citadel ook nog eens in staat blijkt het geheugen van de personages te beïnvloeden. Dus is het van elk personage voortdurend de vraag waar hij stond, staat en zal staan. En aangezien de personages dat zelf ook niet weten, krijg je al heel snel het gevoel dat het er allemaal niet toe doet. Elke aflevering een vreugdevuur van vijftig miljoen, dat tegelijk de saaiste serie van het jaar oplevert.

