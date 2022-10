Circus Treurdier laat in de familievoorstelling As You Like It de zwartkomische kant van het stuk overheersen ★★★☆☆

As You Like It van De toneelmakerij en Circus Treurdier. Beeld Sanne Peper

Shakespeares 400 jaar oude komedie As You Like It zit vol met treurdieren. In meer of mindere mate zijn alle personages hopeloze losers. Het huilen staat ze vaak nader dan het lachen, maar meestal kiezen ze dan tegen de klippen op toch voor het lachen.

Dat hebben de bewerkers Ellen Parren, Peter van Rooijen en Jan-Paul Buijs (samen Circus Treurdier) goed gezien. Normaal moet deze zwartkomische kant in uitvoeringen het onderspit delven en overwint de melige humor: de persoonsverwisselingen en de woordgrapjes. Maar in deze familiebewerking door Circus Treurdier en jeugdtheatergroep De Toneelmakerij krijgt de loser in iedereen de vrije ruimte.

Het verhaal is handig teruggebracht tot een kinderlijk eenvoudig plot. Hertogsdochter Rosalinde (Parren) en de ongeschoolde poepschepper Orlando (Wart Kamps) zijn verliefd op elkaar. Dat is tegen de regels en de goede orde in. Gefrustreerd vluchten ze afzonderlijk naar het bos. Daar verkleden ze zich en doen ze zich anders voor dan wie ze denken te zijn. Dan komen alsnog alle flauwe persoonsverwisselingen, maar ten slotte ook de ontdekking dat deze nieuwe rollen ze eigenlijk beter liggen dan de oude.

Vooral Parren laat de tragikomedie goed doorkomen. Haar Rosalinde is een slimme, norse puber met veel ingehouden emoties, die ze maskeert met stoïcijnse humor. De Orlando van Kamps is meer een oppervlakkige clown. De chemie tussen deze twee figuren laat te wensen over, waardoor de ontknoping waarin ze elkaar eindelijk vinden, niet echt raakt.

Waar het Treurdieriaanse huwelijk tussen humor en pijn wel optimaal werkt, is in het subplot met hofnar Toetssteen (Peter van Rooijen) en melancholische dichter Jacques (Rop Verheijen). Ook deze twee mannen ontmoeten elkaar in het bos, maar van vermommingen is geen sprake. Ze dragen hun teleurstelling in het leven als een goed zittende jas. Het verschil: de nar uit zijn cynisme met gortdroge woordgrappen en de dichter door middel van klaagzang. Ontroerend is de manier waarop deze twee gebutste zielen langzaam naar elkaar toe groeien en elkaars medicijn blijken te zijn.

Bovenal heeft regisseur Paul Knieriem er een familievriendelijke komedie van willen maken. Ondanks de donkere randjes zijn er nog steeds veel grappen en grollen en een vrolijk einde. Daarnaast zijn er veel moderniseringen, waardoor iedereen altijd begrijpt waarover het gaat. En dan is er nog de muziek van Wessel Schrik, die in diverse uitbundige bijrollen steeds met een ander instrument op het podium staat. Struikelend, verdwaald en verdwaasd (stoned) vervult hij hier de echte, ontregelende narrenrol.