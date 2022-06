Circulus van Robin de Raaff is vol menselijke warmte, Coro van Luciano Berio voelt eindeloos ★★★☆☆

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor tijdens Coro van Luciano Berio. Beeld Ada Nieuwendijk

Dat elke voorstelling in de Gashouder in Amsterdam wordt beïnvloed door de cilindervormige architectuur en massale proporties spreekt voor zich. Componist Robin de Raaff schreef zijn tweede pianoconcert, Circulus, dat vrijdag in première ging tijdens het Holland Festival, dan ook met deze ronde reuzenzaal in gedachten.

Cirkels en generaties die zich vernieuwen – de ingeving voor zijn concert kreeg De Raaff op Kreta bij het ontwaren van zijn sterrenbeeld naast dat van zijn moeder. Die thema’s hoor je terug in de steeds terugkerende melodische vormen in de strijkers en blazers. En in het feit dat het concert begint en eindigt met een kristalachtige solo van pianist Ralph van Raat.

Voordat de cirkel rond is, verkennen Van Raat en het Radio Filharmonisch Orkest, secuur aangevoerd door Matthias Pintscher, een mystieke ruimte omschreven door doorzichtige klankstrengen.

Ruimtelijkheid wordt gecreëerd door het dreunende slagwerk over de zaal te verspreiden. Maar ook in de talrijke rusten waarin de breekbare piano kan nagalmen, en door trillende en glijdende instrumenten als elkaars echo te laten fungeren. Klinkt cerebraal, maar is het allerminst. Het subtiele kleurgebruik verlicht het hele stuk met menselijke warmte.

Na de pauze neemt het Groot Omroepkoor plaats tussen het orkest voor Luciano Berio’s mammoetkoorstuk Coro – sopraan zit naast viool, bas naast contrabas. Glansrijk zingen ze de vele solo’s, staccato murmelkoren en harmonisch complexe tutti. Maar ondanks de verwachtingen die de ronde tribune schept, worden de stemmen van achter het orkest opgeslokt door de ruimte. De balans met het orkest is zoek en het één uur durende werk voelt eindeloos aan.