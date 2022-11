Cineast Werner Herzog schreef mooie memoires over zijn jaloersmakend intense leven

Er verschijnen niet zo gek veel boeken over film in het Nederlands. Over het algemeen doen titels over muziek het een stuk beter. Des te leuker dat nu de memoires van de prominente Duitse cineast Werner Herzog zijn vertaald: Ieder voor zich en God tegen allen.

Afgelopen september werd Herzog 80. Een mooi moment om ons in zijn onnavolgbare idiolect langs de diepte- en hoogtepunten van zijn enerverende loopbaan te voeren, op alle mogelijke continenten. Reisverhalen, setverslagen, mijmeringen over zijn getroebleerde jeugd in het verwoeste Duitsland van net na de oorlog – het komt in 368 pagina’s allemaal voorbij. Als een koorddanser, zo ziet hij zichzelf.

Altijd geweest, ook. Of het nu om zijn krankzinnige filmproject Fitzcarraldo (1982) ging, of zijn trits aan grensverleggende documentaires. Ook interessant: bij ontstentenis van zijn vader zocht hij in zijn jeugd steun bij God. Maar daar is hij later weer van teruggekomen. Een jaloersmakend intens leven, dat van Herzog, die in 1961 gewoon maar in de filmwereld begon als autodidact. Aanbevolen.

Werner Herzog: Ieder voor zich en God tegen allen. Uit het Duits vertaald door Jan Sietsma. De Arbeiderspers; 368 pagina’s; € 26,99.