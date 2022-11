Cineast Rolf Orthel neemt de kijker mee op een associatieve reis vol visuele prikjes ★★★☆☆

Rolf Orthel in ‘Maken is het mooist’.

Maken is het mooist heet de film waarmee de Nederlandse cineast Rolf Orthel een ode brengt aan zowel het maakproces – van kunst, muziek, theater – als zijn eigen rijke oeuvre. Mijmeren is het mooist, zo had-ie ook prima kunnen heten, want dat is wat Orthel (86) hier volop doet als filmmaker. Voortdurend maakt hij gedachtensprongetjes tussen de realiteit, de herinnering en de verbeelding. Tussen ateliers, podia en werkkamers. Tussen deze film en zijn oudere werk.

Orthel verdiende zijn sporen met het regisseren en produceren van speelfilms en documentaires. In 2010 kreeg hij de Gouden Kalf Cultuurprijs voor zijn bijdrage aan het Nederlandse filmlandschap. In Maken is het mooist verwerkt Orthel fragmenten uit enkele eerdere documentaires, waaronder Een schijn van twijfel (1975), over de nazi-concentratiekampen, en Antarctica: A Ticket to Eternity (1995). Geen letterlijk overgenomen scènes trouwens, maar hermontages die Orthel speciaal voor deze film maakte. Zodoende blijft ook het filmische scheppen een essentieel onderdeel van Maken is het mooist.

Orthel houdt ervan om de toeschouwer niet alleen op zijn associatieve reis mee te nemen, maar soms ook visuele prikjes te geven. Opnamen van een weids polderlandschap met oude windmolens knallen op een uitzicht met de smalle witte molens van nu; twee dansende Roma (een tafereel uit Sani – Dancing Between Two Worlds uit 2011) maken abrupt plaats voor de opgeruimde bühne van Orkater, waar jonge theatermakers aan een voorstelling werken. Beetje bij beetje, in scènes die niet allemaal even boeiend zijn, zie je hun vrije bewerking van Michail Boelgakovs De meester en Margarita tot stand komen. Elders in de film volgt Orthel jongeren op een Amsterdamse jeugdtheaterschool, die met hart en ziel sleutelen aan een theatervoorstelling over het maken van keuzes: ontroerende impressies die naar méér smaken.

Een pianist worstelt met een pianosonate van Scriabin, een kunstenares werkt onverstoorbaar kalm aan haar volgende beeldje. En steeds weer trekt Orthel naar zijn geliefde plek, het bos. Heel toepasselijk, want zo gaat dat wanneer je in je eentje door het bos wandelt. In dit persoonlijke, sympathieke film-essay kunnen creatieve processen stilletjes gisten, en lopen waardevolle en banalere observaties gelijk op.