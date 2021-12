Cineast Lina Wertmüller (1928-2021) liet de seksen en klassen graag op elkaar knallen

In 2019 krijgt Wertmüller een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Beeld AFP

Die Oscarnominatie kreeg de Italiaanse cineast Lina Wertmüller voor haar komedie Pasqualino Settebellezze (1975), waarin de opportunistische Pasqualino (Wertmüllers muze en alter ego Giancarlo Giannini) de pooier van een van zijn zeven zussen doodt, in een gesticht belandt en zich omhoog werkt in een nazi-concentratiekamp. Zo kan het gaan bij Wertmüller, die afgelopen donderdag op 93-jarige leeftijd overleed.

En dan dat wereldrecord, gehouden door Wertmüllers Un Fatto di sangue nel comune di Sculiana fra due uomini per causa di una vedova si sospettano moventi politici. Amore-Morte-Shimmy. Lugano belle. Tarantelle. Tarallucci e vino (1978). Haar buitensporige filmtitels waren niet alleen een spel met het publiek, zei Wertmüller in 2017 tegen filmjournalist Charles Bramesco. ‘Het is ook een ironische sneer naar filmproducers die het liefst een heel korte titel wilden, zoals ‘Ik’, die ze heel groot op de poster konden schrijven.’

Wertmüller, in 1928 te Rome geboren als Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spañol von Braueich, debuteerde met I basilischi (1963). Die film, over een stel liederlijke nietsnutten, verraadde meteen de blijvende invloed van Federico Fellini. Ze was diens assistent-regisseur bij 8½ (1963), en naar eigen zeggen leerde ze van hem wat artistieke vrijheid betekent. Vertel je verhaal alsof je het in de kroeg aan je vrienden vertelt, adviseerde Fellini haar.

Wertmüller, die in 2019 een ere-Oscar voor haar oeuvre kreeg, beschouwde zichzelf niet als feminist. Wel liet ze graag de seksen en klassen op elkaar knallen, in maatschappijkritische farces die vooral in de jaren zeventig veel succes oogsten. Zoals Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (in 1974 uitgebracht als Swept Away, in 2002 overgedaan door Guy Ritchie en Madonna), waarin een societydame (Mariangela Melato) op een onbewoond eiland aanspoelt met een van haar bemanningsleden (wederom Giannini). ‘Ik hou van groteske poëzie, en ik denk dat mijn films die stijl hebben, een combinatie van humor en drama, ironie en cynisme, komedie en tragedie,’ aldus de immer met een dik wit brilmontuur getooide Wertmüller in 2017.

De energieke chaos van Wertmüllers films balt zich vaak meteen samen in hun openingsscènes. Neem die van haar eerste en enige Hollywood-productie The End of the World in Our Usual Bed in a Night Full of Rain (1978), waar de camera beheerst door de donkere vertrekken van een woning dwaalt terwijl op de soundtrack een opzwepend popnummer klinkt. Dat contrast past bij hoofdpersonage Lizzy (Candice Bergen) en haar echtgenoot: zij starend naar de tv, hij rammend op zijn typemachine. Zodra Lizzy de tv uitzet, lopen allerlei vrienden door de zojuist nog lege woonkamer, kletsend over haar vastgelopen huwelijk. Stemmen in Lizzy’s hoofd? De gezichten van haar geweten? Misschien dat de droef toekijkende basset hound het weet.

Peperoni ripieni e pesci in faccia (2004), met Sophia Loren en F. Murray Abraham als bejaard echtpaar in huwelijkscrisis, was Wertmüllers laatste bioscoopfilm. Ze hoopte dat haar werk door nieuwe generaties kon worden herontdekt. ‘Dat zou betekenen dat mijn films jong zijn gebleven.’