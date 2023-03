Cineast Alice Diop: ‘Mijn obsessie met de moeder die haar kind doodde kan en wil ik niet onder woorden brengen’

Alice Diop. Beeld Getty Images

Op het strand aan de kust in het noorden van Frankrijk ligt een baby. Een meisje van vijftien maanden. Het is hoogtij. Ze is zojuist gevoed, haar moeder heeft haar hier naartoe gebracht – in de hoop dat de zee haar dochter zal wegdragen.

Met dat verhaal is alles begonnen. Het waargebeurde verhaal van de Frans-Senegalese Fabienne Kabou, die in 2016 terechtstond voor de moord op haar dochter. Wat daarbij opviel was haar taalgebruik, die opmerkelijke zinnen waarmee de beklaagde haar verhaal reconstrueerde in de rechtbank van Saint-Omer. Haar dochter wegdragen – alsof het water zich over haar baby zou ontfermen.

‘Het was alsof ze met haar literaire manier van spreken het gewelddadige karakter van de misdaad op een afstand plaatste’, zegt regisseur Alice Diop (44), die de rechtszaak uit nieuwsgierigheid bijwoonde. ‘Door haar gepolijste taal maakte ze het voor ons als toeschouwers mogelijk om naar haar te luisteren, om te proberen te begrijpen waarom ze zoiets gruwelijks heeft gedaan. Dat raakte me. Tegelijkertijd was er het contrast tussen haar woorden en de kilheid waarmee ze die uitsprak. Het zorgde voor verwarring.’

Geïntrigeerd door de verwarrende figuur van Fabienne Kabou maakte Diop, bekend als documentairemaker, afgelopen jaar haar entree in fictiefilm. Een indrukwekkend debuut: de speelfilm Saint Omer, geïnspireerd op de rechtszaak tegen Kabou, werd op het filmfestival in Venetië dubbel bekroond met zowel de grote juryprijs als de prijs voor beste aanstormende cineast. Daarnaast werd Diop geselecteerd om met Saint Omer Frankrijk te vertegenwoordigen bij de Oscars dit jaar.

Obsessie

Het verhaal, dat zich grotendeels afspeelt in de rechtbank, is een fictieve vertelling, maar het is merkbaar dat Diop haar documentaireverleden niet helemaal achter zich heeft gelaten. Voor de dialogen maakte ze gebruik van de zinnen uit rechtbankverslagen. Met name het relaas van de fictieve hoofdpersoon Laurence Coly is letterlijk overgenomen van Kabou.

‘Alles is begonnen met de eigenheid van die vrouw. De obsessie die ik ontwikkelde voor Kabou kan en wil ik niet onder woorden brengen. Die heeft met zo veel zaken te maken: de relatie die Kabou heeft met het moederschap, met taal, met het leven van mijn moeder, het feit dat ik zelf moeder ben. Ik voelde dat deze zwarte vrouw zo complex was dat ze me de kans gaf om heel persoonlijke en universele onderwerpen te behandelen. Intiem, politiek én sociologisch. Maar de film zou niet hetzelfde zijn als ik die onderwerpen zou benoemen – hij is niet gemaakt om een eenduidige interpretatie aan mee te geven.’

In Saint Omer staat de Frans-Senegalese Laurence Coly, gespeeld door Guslagie Malanda, terecht voor infanticide. Het bestaan van haar dochter, geboren uit de relatie met een oudere witte man, heeft ze geheim gehouden – net als bij Kabou. En net als Kabou ontkent Coly het misdrijf niet, maar beroept ze zich op tovenarij. Er zou een vloek op haar rusten die haar tot deze daad gedreven heeft.

‘Ik was niet op zoek naar imitatie, naar iemand die de tekst het best kon opvoeren’, zegt Diop over haar keuze voor Malanda. ‘De casting voor deze film heb ik als een documentairemaker aangepakt. Ik film mensen om wie ze zijn, niet om waar ze voor staan. Ik film nooit iemand zonder papieren omdat het iemand zonder papieren is. Nee, ik ontmoet iemand die Ismael heet, en die ontmoeting leidt ertoe dat ik hem graag beter wil bekijken. Ik vertrek altijd vanuit de ontmoeting, vanuit een sterke intuïtie. Zo heb ik dat ook voor Saint Omer gedaan.’

Guslagie Malanda als de moeder die haar kind vermoordde.

Bij haar eerste ontmoeting met Malanda, ‘lang voordat de film in beeld was’, werd Diop ‘geraakt door haar aanwezigheid, iets wat ze losmaakt’. Wat dat was? ‘Ik heb haar geobserveerd en voelde iets bij haar dat kon raken aan het personage. Daarna hebben we dat personage samen verder ontwikkeld – net als bij de andere rollen.’

Diop groeide op in Aulnay-sous-Bois, een banlieue ten noorden van Parijs. Haar vader werkte als schilder, haar moeder als schoonmaker – beiden zijn vóór Diops 25ste overleden. Onderling spraken haar Senegalese ouders Wolof, maar met de kinderen werd alleen Frans gesproken. Ze herkent de vooroordelen die Kabou in de rechtszaak over zich heen kreeg, zoals de verbazing over haar excellente taalbeheersing. ‘Kabou gebruikte het als een schild’, zag Diop, ‘om zich te wapenen tegen alle ideeën die men op haar als zwarte vrouw projecteerden’.

Geen activist

Na een studie koloniale geschiedenis aan de Sorbonne in Parijs studeerde Diop aan de prestigieuze filmschool La Fémis. ‘Literatuur is altijd mijn passie geweest. Maar filmtaal is de taal van het onzegbare. Daarmee kan ik meer vertellen dan mijn taalvaardigheid me toestaat.’

Als documentairemaker richtte Diop zich vaak op onderwerpen en verhalen uit de banlieues. Zoals in de documentaire Vers la Tendresse (2016), waarin ze met vier jongens uit de buitenwijken van Parijs in gesprek gaat over mannelijkheid. Haar documentaire Nous (2021), waarin ze de regiotrein vanuit Parijs volgt en via ontmoetingen met bewoners vertelt over het leven in de banlieues, werd vorig jaar bekroond met de Franse filmprijs Jean-Vigo voor ‘originaliteit’ en ‘onafhankelijkheid van geest’.

Dat ze met Saint Omer – haar eerste speelfilm – Frankrijk mocht vertegenwoordigen bij de Oscars, betekent ‘alles’ voor haar, zegt Diop. ‘Niet alleen omdat ik een zwarte vrouw ben. Het is vooral de erkenning voor mijn manier van filmmaken die belangrijk is voor me. Saint Omer is niet slechts een verbeelding van politieke vraagstukken. Het frustreert me enorm als ik gereduceerd wordt tot een activist, tot de woordvoerder van een bepaald verhaal. Ik hoop dat men vooral over mij praat als een cineast, als iemand die nieuwe vormen uitvindt. Via die nieuwe vormen kunnen politieke vragen naar boven komen.’