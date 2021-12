Christmas came early toen ‘de Jumbo-acteur’ optrad als het journalistiek geweten van Nederland

Twee verbale worstelpartijen op de woensdagavond. De eerste was tussen Margriet van der Linden en Sigrid Kaag. De D66-leider was aangeschoven bij M om over het regeerakkoord te praten. Een thuiswedstrijd, zal Kaag hebben gedacht. Dat viel tegen.

Kaag begon met het complimenteren van haar eigen partij. ‘Op het belangrijkste moment heeft D66 durven te zeggen, vanuit leiderschap, we nemen verantwoordelijkheid, wij maken een compromis mogelijk en we gaan toch weer onderhandelen met dezelfde partijen.’ Je moet het inderdaad maar durven.

Ja, dat zal allemaal wel, zei Van der Linden. Jullie hebben het de hele tijd over nieuw leiderschap en nieuwe bestuurscultuur en nieuw elan, maar dit is – ze wees naar een foto met Kaag, Rutte, Hoekstra en Segers – oude wijn in oude zakken. Te makkelijk vond Kaag.

Toen confronteerde Van der Linden haar met een uitspraak uit augustus over de noodzaak van een andere samenstelling. Ja. Maar er waren dingen gebeurd en blokkades en ze had voor het compromis gekozen. Nieuwe verkiezingen waren niet in het landsbelang geweest (ook niet in het belang van D66 trouwens).

En hoe zat het dan met Wopke Hoekstra, die straks gewoon weer een ministerspost krijgt? Heeft hij toch mooi weer ‘geritseld en geregeld’. ‘Past dat bij nieuw elan en leiderschap?’, wilde Van der Linden weten. ‘Ik zie elan niet op die kleine, platte manier zoals het nu wordt voorgesteld’, antwoordde Kaag. Etcetera.

De tweede worstelpartij had plaats aan tafel bij Beau, waar de echte nieuwe bestuurscultuur was aangeschoven en een kersttrui droeg. Onderwerp: het verjaardagsfeestje van Amalia en het te grote aantal gasten dat daar aanwezig was. De man die het nieuws had gebracht, Wouter de Winther van De Telegraaf, zat aan tafel. ‘Onze tipgevers hadden het over een getal van honderd.’

Dat was ontkracht door de RVD, die het over 21 genodigden had. Goed, maakt natuurlijk niet uit of het er twintig, dertig, veertig of honderd waren, zei De Winther, de regel is vier.

En toen, dames en heren, ontstak Frank Lammers, die een hele gezellige groen-rood-witte trui met allemaal vrolijke patroontjes droeg, in een zekere, nou ja, talkshowwoede. ‘Ik wil niet de toon zetten voor deze avond’, zei Lammers, ‘misschien ook wel. Maar waarom zeg je nou: nou, ze zeiden wel honderd. Hij zette, bij wijze van imitatie van De Winther, een gek gezicht en dito stem op en schudde wat heen en weer in zijn stoel – wat hem ongetwijfeld weer een Gouden Kalf gaat opleveren. ‘Ik denk: laat dat meisje met rust.’ Hij hief een belerende vinger. ‘Zeg dan gewoon: er waren te veel mensen. En als je niet zeker weet hoeveel mensen er waren, moet je dat ook niet op die manier hier zeggen.’ Frank Lammers als journalistiek geweten van Nederland. Christmas came early, zeg je dan.

‘Breng zo’n nieuws (sic) dan met nuance’, doceerde Lammers nog even verder. ‘Nou’, sputterde een overduidelijk beledigde De Winther, ‘we hebben helaas geen vacatures meer voor de Jumbo-acteur.’

Dat was laag, ongepast en totaal niet relevant. En daarom ook heel grappig.