Christine uit het liedje van Siouxsie and the Banshees blééf niet die vrouw met 22 persoonlijkheden

Zangeres Siouxsie Sioux van Siouxsie and the Banshees in 1980. Beeld Michael Putland/Getty Images

Christine, the strawberry girl

Christine, banana split lady

Christine, Siouxsie and the Banshees (1980)

In het geboortejaar van zangeres Siouxsie Sioux (1957) ging het de Verenigde Staten nogal vaak over een jonge vrouw met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Zowel het boek over haar, The Three Faces of Eve, als de verfilming ervan waren in 1957 opzienbarende kaskrakers.

Eve I, Eve II en Jane

Twee psychiaters uit Georgia, Corbett H. Thigpen en Hervey M. Cleckley, hadden de geschiedenis vastgelegd van een patiënt die in het boek ‘Eve’ werd genoemd. Er was de sierlijke en correcte ‘Eve White’, de trashy losbol ‘Eve Black’ en hoofdpersoon ‘Jane’, allemaal in één vrouw verenigd.

Cover van het boek ‘The Three Faces of Eve’ uit 1957.

Daar bleef het niet bij. Net toen het leek dat de patiënt haar neuroses had overwonnen, doken er nog meer persoonlijkheden op, optellend tot 22. Er was de Strawberry Girl die alleen aardbeien at, de Banana Split Lady die slechts bananentoetjes wilde. De Purple Lady droeg paarse jurken, De Maagd wees elke erotische toenadering af. Ze verkeerden met elkaar in een permanent gevecht. De zelfmoordpogingen stapelden zich op, ze at zichzelf bijna dood.

Dramatische ongelukken

Wie de vrouw precies was, of hoe het haar na de hype verging, wist niemand. Pas twintig jaar later, in 1977, onthulde Christine Costner Sizemore uit Virginia in haar memoires dat zij de de ware Eve was. Uit schaamte had ze de anonimiteit verkozen, met haar gezin. Haar problemen zouden zijn voortgekomen uit dramatische ongelukken waarvan ze in haar kinderjaren getuige was. Ze zag onder meer hoe een collega van haar vader door een machine op de houtzagerij in drieën werd gesneden.

Christine Costner Sizemore Beeld YouTube

Zangeres Siouxie Soux, die in het echt Susan Janet Ballion heet, las eind jaren zeventig in in The Observer over het leven van de vrouw met de vele persoonlijkheden. Geïnspireerd schreef ze samen met Steve Steverin Christine, voor hun postpunkband Siouxsie and the Banshees. Dit voor de band uitzonderlijk poppy nummer was de single van hun derde lp, Kaleidoscope.

De single ‘Christine’ van Siouxsie and the Banshees.

Ook Siouxsie Sioux kende een zeer getroebleerde jeugd. Ze was een geïsoleerd kind met heftige gezondheidsperikelen, werd seksueel misbruikt en had een zwaar alcoholistische vader. Punkmuziek werd haar uitvlucht; eerst als hardcorefan van The Sex Pistols, daarna als zangeres met een eigen band. Haar uiterlijke verschijning - zwart leer, donker omrande ogen, zwart getoupeerd piekhaar - kreeg veel navolging. Ze werd de high priestess of punk.

Einde van haar stoornis

Christine Costner Sizemore bleef niet de vrouw met de 22 persoonlijkheden. Therapeut na therapeut versleet ze, totdat haar achtste arts, Tony Tsitos, haar medio jaren zeventig kon helpen. Hij ontdekte dat ze de verschillende persoonlijkheden nodig had om zich te verdedigen tegen angsten en onzekerheden en richtte daar zijn behandeling op. ‘Ze waren allemaal op zoek naar iets’, verklaarde Christine in 1993 in een interview met de St. Louis Post-Dispatch.

In de krant vertelde ze over het einde van haar stoornis. Op een dag droomde ze dat alle persoonlijkheden in een Griekse arena stonden. ‘Ze sloegen allemaal de handen ineen en verdwenen achter een scherm. Ze zijn nooit meer teruggekomen.’ Met één persoonlijkheid overleed ze in 2016 op 89-jarige leeftijd aan een hartaanval.