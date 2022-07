Christian Tafdrup toont zich een meester in het ensceneren van sociaal ongemak ★★★☆☆

Speak No Evil

In het zonovergoten Toscane voelen de Denen Bjørn en Louise een klik met hun Nederlandse vakantievrienden Patrick en Karin. Denen lijken sowieso meer op Nederlanders dan op Zweden, klinkt het tijdens een uitbundig etentje.

Dus als een paar maanden na de vakantie een vrolijk kaartje wordt bezorgd, met de vraag of Bjørn en Louise zijn te porren voor een gezellig weekendje in Nederland, hoeven ze niet lang te twijfelen. De conclusie na een realitycheck met vrienden: wat is het ergste dat kan gebeuren?

Door het stellen van die vraag wordt de kijker uitgedaagd zich een voorstelling te maken van het ergste: de soundtrack wordt tijdens deze ogenschijnlijk opgewekte eerste scènes – niet voor het laatst – gevuld met dissonante violen. Wie zich aangesproken voelt door zo’n uitdaging zit waarschijnlijk goed bij Speak No Evil. Al heeft iedere aanbeveling hier een bijsluiter nodig: de Deense regisseur en coscenarist Christian Tafdrup is in staat elk voorstellingsvermogen te overtreffen.

Thuis bij de Nederlanders, in een bungalow in een bosrijke omgeving, begint de vakantiereünie volgens verwachting (maar tot verrassing van die arme Denen) al vlot te schuren. En direct toont Tafdrup zich een meester in het ensceneren van sociaal ongemak. Terwijl Patrick een wild zwijn bereidt, wordt de kijker opnieuw bij de situatie betrokken: die herinnert zich hoe Louise, nu beleefd lachend, tijdens hun ontmoeting vertelde dat ze geen vlees eet.

Stapje voor stapje verliezen de Denen hun grenzen uit het oog, in een reeks krachtige scènes die uitblinken in ambiguïteit. Het moment waarop Louise na een zonderling etentje in een verlaten wegrestaurant ’s nachts een douche neemt, Patrick zonder iets te zeggen de badkamer binnenbanjert om zijn tanden te poetsen en Louise rillend luistert hoe het poetsgeluid steeds een beetje dichter bij de douchecabine komt, kan een instant-hoogtepunt binnen het thrillergenre worden genoemd.

Fedja van Huêt en Karina Smulders, in het echte leven ook een stel, leggen een sardonisch plezier in hun spel. Hij via sluimerende grillen, zij als onpeilbaar ijskonijn. Tegelijk legt Tafdrup de verklaring voor het groeiende ongemak óók bij de wat zijige en correcte Denen. Worden hun karaktereigenschappen niet gewoon wat scherper aangezet tegenover die vrijpostige, mogelijk wat eigenaardige maar toch zeker uiterst gastvrije Hollanders?

Speak No Evil overtuigt gaandeweg minder, naarmate de personages meer van hun ware aard laten zien. Waar het wegsijpelen van dubbelzinnigheid in deze opzet volstrekt logisch en aanvaardbaar is, is vooral het gedrag van de Denen steeds lastiger te volgen. Die transformeren van voorstelbaar en tamelijk weloverwogen tot speelbal van de regisseur, met gedrag dat doorgaans is voorbehouden aan tienerslachtvee in rechtoe-rechtaanhorrorfilms. Met een welwillende blik is daar een satire in te zien op een menstype – en een samenleving – dat zo veel beschaving en bescherming heeft genoten dat alle zelfredzaamheid is verdwenen.

Maar ook de kijker wordt een speelbal: het ergste moet dan nog komen.