Choy Fa Kai heeft een charmant rommelige, multidisciplinaire manier van maken ★★★★☆

Yishun Is Burning van Choy Fa Kai/SoftMachine Beeld Dajana Lothert

Verwacht geen kant-en-klare voorstellingen bij de in Berlijn neergestreken Singaporese film- en dansmaker Choy Ka Fai. ‘Ik perform het proces’, benadrukt hij in toelichtingen op zijn meerjarig project SoftMachine. Daarin stelt hij intrigerende vragen over de sporen van eeuwenoude dansculturen in hedendaagse dans in Aziatische landen, waar klassieke rituelen nog springlevend zijn, zoals Japan, China, Indonesië, India en Singapore.

Fa Kai is het niet te doen om diepgravende kennisoverdracht: hij brengt geen danstradities uitputtend in kaart. Wel pluist hij levensgeschiedenissen uit van een handvol (westers georiënteerde) Aziatische dansers en muzikanten. Die mengt hij met opnamen van door jong en oud beoefende riten rond de verering van voorouders en goden.

Op toneel kijken we naar zijn charmant rommelige, multidisciplinaire manier van maken. Via een (soms haperende) zoomverbinding introduceert hij live vertolkte muziek van overzee, zoals elektronisch overstuurde percussie en songs. Op beeld zien we fragmenten uit interviews en documentaires. En op toneel performen dansers solo’s, die ook weer, realtime, via computeranimatie tot avatars van bijvoorbeeld hindoegoden worden getransponeerd.

Het zijn veel lijntjes die wonderwel samensmelten tot fascinerende inzichten over traditie en vernieuwing, extatische lichaamsbeleving en genderfluïditeit. Zo maakt de Noors-Taiwanese voguedanser Sun Phitthaya Phaefuang met twee hypersensuele solo’s duidelijk dat zijn genderfluïde verlangen, uitbundig beleefd in de queerscene, volstrekt natuurlijk past bij oeroude sjamanistische rituelen in Yishun.

Tijdens de Nederlandse première van Yishun Is Burning in Julidans zien we hoe hij zonder reserves wordt opgenomen in een kleurrijk ritueel van vrouwelijke sjamanen, wier lichamen al jaren worden bezocht door mannelijke en vrouwelijke goden als Kali en Kuan Yin. Tijdens festival Spring deed Ka Fai iets soortgelijks, in Postcolonial Spirits, maar dan met het extatisch kopzwiepen uit de traditionele Javaanse dans Dolalak. Ook inmiddels herkenbaar uit hippe dansfeesten.

