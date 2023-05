Choupette steelt de spotlight van baasje Karl Lagerfeld: poezenoutfits domineren Met Gala

Karl Lagerfeld bij de opening van het jaarlijkse gala in 2015. Beeld EPA

Het veelbesproken benefietgala van het Metropolitan Museum of Art Costume Institute in New York vormt het startschot van de mode-expositie die dit jaar in het teken staat van de Duitse ontwerper Karl Lagerfeld. Het Met Gala, ook wel ‘fashion’s biggest night out’ genoemd, wordt georganiseerd door mode-legende Anna Wintour en komt tot stand in samenwerking met ‘haar’ modemagazine Vogue.

Gasten werd verzocht zich te kleden naar het thema ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’. Dat werd opgevat als: veel zwart en veel wit, geïnspireerd op de looks van de bekende Chanel-ontwerper en graag geziene Met-galaganger, die in 2019 op 85-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Opvallender deze editie zijn de hommages aan Choupette, de geliefde kat van Lagerfeld. De Birmaanse kat leidt een luxeleven en wordt sinds de dood van Lagerfeld gezien als een soort belichaming van zijn nalatenschap.

Doja Cat had de dresscode goed begrepen. Beeld Getty

Dat grepen sommige genodigden aan om de wereld van Choupette te betreden. Rapper Doja Cat, die gisteren overigens voor het eerst aantradt op het Met Gala, kwam in een zilveren jurk met doorlopende poezenoren. Haar gezicht was omgetoverd tot een heuse kattenkop, inclusief kattenneus en nepnagels die als klauwen moesten dienen.

Jared Leto als Choupette. Beeld AFP

Acteur Jared Leto, die in een aankomende biopic de rol van Lagerfeld vertolkt, leverde de opvallendste bijdrage: hij verscheen letterlijk als Choupette, oftewel in een levensgroot wit kattenpak. Wie er in het pak zat, bleef korte tijd een mysterie: pas aan het einde van de rode loper onthulde de acteur zijn identiteit.

Het bewijs: Leto inderdaad als Choupette. Beeld AFP

Choupette was officieel ook uitgenodigd voor het gala, maar liet op haar eigen Instagrampagina weten dat ze er tóch vanaf ziet: ‘We blijven liever rustig en gezellig thuis’, schreef de kat aan haar bijna 200.000 volgers.