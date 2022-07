Choreografisch lijkt er nog veel meer mogelijk in het magische overgangsritueel Skiagraphia ★★★☆☆

Skiagraphia door Siba Sahabi Foundation met Andrés Marín en Kalin Morrow Beeld Ben van Duin

De sterfelijkheid van de mens en de (vermeende) onsterfelijkheid van zijn ziel houden kunstenaars en filosofen al duizenden jaren bezig. In een nieuw tweeluik, bestaande uit de film Alma (gepresenteerd tijdens Cinedans) en de multidisciplinaire voorstelling Skiagraphia (première in Julidans), doet de in Nederland werkzame, Duits-Perzische kunstenaar Siba Sahabi haar kleine schepje daarbovenop.

Ze koppelt de scheppingsmythe van Plinius de Oudere, die in zijn Naturalis Historia op vele manieren blijk gaf van zijn geloof in zielsverhuizingen, aan het transhumanisme, een filosofische beweging die de biologische grenzen van de mens tracht te doorbreken door gebruik van wetenschap en technologie. Zo ingewikkeld als dit klinkt, pakt het gelukkig niet uit tijdens dit sterk sferisch getinte totaalresultaat. Wel is in alles, zeker ook in de filmische soundscape, duidelijk dat het om een overgangsritueel gaat.

Twee dansers gaan onderling een strijd aan in het loslaten van ego’s. De eerste is de Spaanse danser Andrés Marín, vanwege zijn radicale kijk op de Andalusische dansvorm ook wel de oproerkraaier van flamenco genoemd. Zijn scherpe en kordate motoriek ademt in alles een weerbarstige hoekigheid, een verzet tegen de dood. Ook het decor (ontwerp: Sahabi) wordt gedomineerd door hoeken in de vorm van vouwbare tentschermen. Die baren als het ware de Amerikaanse danseres Kalin Morrow; zij rolt het podium op in zachte, meer vloeiende bewegingen. Terwijl het licht op de schermen van kleur verschiet, van kil wit naar warm oranje, en drie stagiairs een soort danskoor vormen, probeert Morrow de fiere houding van Marín langzaam te verzachten, totdat hij zich klein maakt en zich aan haar fluïde lichaamstaal overgeeft.

Choreografisch lijkt er nog veel meer mogelijk in dit magische overgangsritueel tussen twee tegenpolen. En ook het wonderlijke origamidecor geeft nog niet al zijn geheimen prijs. Het is verleidelijk om bij alles aan het spreekwoord ‘het hoekje omgaan’ te denken. Of je dan voor altijd uit het zicht verdwijnt, of dat er toch nog ergens iets aanwezig blijft, laat dit tweeluik wel spannend in het midden.

Skiagraphia Beeld Ben van Duin

Skiagraphia en Alma Dans ★★★☆☆ Skiagraphia (voorstelling) en Alma (film). Concept Siba Sahabi. Dans Andrés Marín en Kalin Morrow. Regie Marinus Groothof. Muziek Renger Koning. 12/7, online (tijdens Julidans). Tournee.