Choreografe Nanine Linning volgt Ed Wubbe op als artistiek directeur van Scapino Ballet Rotterdam

Nanine Linning

Wubbe neemt afscheid in december 2024, Linning begint in augustus 2024, ook met een nieuw werk voor het Scapino-ensemble. Dit jaar is ze al betrokken bij het formuleren van nieuwe toekomstplannen voor het Rotterdamse gezelschap.

Linning (Amsterdam, 1977) begon na haar choreografieopleiding aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam in 1999 haar eigen gezelschap, Dance Company Nanine Linning. Haar carrière maakte al vroeg een sprong toen ze in 2001 bij Scapino werd aangesteld als jongste huischoreograaf ooit. Ze viel op met groots gemonteerde dansvoorstellingen als The Neon Lounge (2002), Lighthouse (2002) en haar afscheidsstuk Endless Song of Silence (2006). Daarin ging het decor steevast een sterke wisselwerking aan met alle beweging.

De integratie van dans, visuele kunst, muziek en haute couture werkte ze krachtig uit tijdens haar ‘Duitse periode’ waarin Linning bij de buren de leiding kreeg over dansgezelschappen van grote theaterhuizen in Osnabrück en Heidelberg. In Duitsland bouwde ze ook haar voorliefde uit voor het ensceneren van (dans)opera’s. Onderwijl bleef ze in Nederland toeren met haar eigen gezelschap.

Dansgezelschap in St. Petersburg

Linning had begin vorig jaar eigenlijk niet gesolliciteerd op Wubbes positie. Ze stond op het punt, na drie jaar van investering, een nieuw modern dansgezelschap te beginnen in St. Petersburg, onder de vlag van Musicaeterna, geleid door de Grieks-Russische chef-dirigent Teodor Currentzis. Linnings eerste première in St. Petersburg, op muziek van een Oekraïense componist, viel echter exact samen met de inval van Rusland in Oekraïne. Noodgedwongen keerde ze terug naar Nederland. Langzaam groeide het besef dat de langdurige politieke ontwikkelingen het onmogelijk maakte haar ambities in Rusland te verwezenlijken.

Linning focuste zich weer op een toekomst in West-Europa en solliciteerde alsnog bij Scapino – met succes. ‘Mijn liefde voor het samenbrengen van kunstdisciplines neem ik zeker mee naar Rotterdam’, zegt Linning desgevraagd. ‘Net als mijn grote netwerk aan kunstenaars. Multidisciplinair werken zit in mijn dna. Daarmee wil ik graag meeschrijven aan een nieuw hoofdstuk van dit avontuurlijke gezelschap.’