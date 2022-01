Choreograaf Patricia van Deutekom laat vrouwen in Furia hun boosheid vieren, in plaats van die te negeren ★★★★☆

Furia door Lava Collective|Burning Bridges Beeld Rick van Woudenberg

Ze roffelen met hakken op houten vlonders naast de afgesleten balletvloer. Ze zwiepen hun haren, ballen hun vuisten, tikken tegen elkaars benen, springen op elkaars schouders. Het is een woest gecontroleerd stampvoeten dat de vier energieke danseressen laten zien in de voorstelling Furia (Spaans voor woede) van het nieuwe collectief Lava|Burning Bridges. Als een roedel wolven snuiven ze over het podium. ‘Er is niks mis met woede. Het is een pure en rauwe emotie die eruit moet’, zo kondigt danseres Anna Mikuła in haar openingsmonoloog de furieuze uitbraak aan, die ruim een uur met een vleug flamenco over het podium golft.

Later, wanneer de ongetemde razernij overgaat in een dierlijke vlucht, als reactie op te veel opgekropte pijn, plet ze met haar laarzen een denkbeeldige pinda tot gruis. Onwillekeurig gaan je gedachten naar ‘machtseikeltjes uit de muziekindustrie’ die je graag zo verpulverd had zien worden.

Choreograaf Patricia van Deutekom legt in Furia de macht bij vrouwen. Ze vieren hun boosheid, in plaats van die te negeren, aangemoedigd en soms getemperd door zangeres en gitarist Monica Coronado. Met Spaans- en Engelstalige liederen boort zij ook de liefdevolle bron aan van woede. Boos worden betekent ook bekommernis voelen.

Sommige botsingen, vooral naar het eind, ogen nog ingestudeerd. Deze danseressen moeten en hoeven niet te acteren. Het vrouwelijk tegengif is genoeg voelbaar in felle sprongetjes zijwaarts en een venijnige twist met de heupen. Van Deutekom heeft zich met Furia knap herpakt na de plotse dood van haar levenspartner, choreograaf Jens van Daele, in juni 2020. Zij waren elkaars muzen. Dat gedeelde verleden vibreert mee in de explosieve energie, maar krijgt onmiskenbaar een zachter tegengeluid in de persoonlijke stem van een dame die zich door niemand laat kisten.

