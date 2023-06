Choreograaf Lukas Avendaño weet de hergeboorte van het ‘derde geslacht’ spectaculair te verbeelden te ★★★★☆

‘Lemniskata’ van de Mexicaanse performer en antropoloog Lukas Avendaño tijdens het Holland Festival. Beeld Jaime Martin

Eén voor één rollen ze in stilte het voortoneel op. Zacht en vloeiend kruisen veertien performers hun naakte lichamen over elkaar, in een lange, aandachtige lemniscaat-beweging. Hun haren ingevlochten, hun hoofden uitgelicht, hun geslachten meedeinend. Zo kijken ze het publiek doordringend aan, tijdens deze eindeloos lijkende, rustige vervlechting van gespierde lichamen. Zelden zo’n mooie, traag opgebouwde opening gezien van een groot groepswerk. Na een uur mondt het uit in een spectaculaire rave met live drums, zang en fluit en uitzinnig gemaskerde dansers. Tussen de wild zwiepende manen staat ze plots daar, als symbolische oermoeder: de audiovisuele artiest, castingdirector en producer Natalia Martínez Mejía. Haar hoofd gemaskerd, haar volle lijf beschilderd én omhelsd.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Tussen de ingetogen start en theatrale uitsmijter leggen de performers een fysieke klimroute af, die vanwege het genderactivisme van de Mexicaanse queer maker Lukas Avendaño zeker valt te interpreteren als een hergeboorte van het (voorouderlijke) ‘derde geslacht’. Avendaño (1977) verzet zich in zijn werk tegen het binaire gendersysteem, dat in zijn cultuur van inheemse Zapoteken met (christelijk) geweld is opgelegd. Hij draagt in alles de muxe-identiteit uit, een in het zuiden van Mexico eeuwenoude en voorheen vanzelfsprekend geaccepteerde, fluïde rolwisseling tussen vrouwelijk en mannelijk gedrag.

De strijd met de christelijke onderdrukking vertaalt zich tijdens Lemniskata in een krachtig uitgelicht, acrobatisch gevecht met gigantische raamwerken vol touwen en lichtcirkels. Een ervan dreigt de performers te pletten. Totdat een aantal aan tuigjes ontsnapt door de gaten en zo een hergeboorte inzet. Waarna ze die gezamenlijk vieren met een gemaskerd ritueel uit de Zapoteekse cultuur, als ode aan tot leven gewekte geesten van voorouders. Al kun je Lemniskata ook zonder die interpretatie ondergaan als kleurig spektakel, waarin naakt meer betekent dan bloot.

Lemniskata Dans ★★★★☆ Van Lukas Avendaño. Choreografie en regie Lukas Avendaño. Live muziek Chirimía Cruz Blanca de Tonalá. 12/6, Internationaal Theater Amsterdam tijdens Holland Festival.