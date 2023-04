Choreograaf Jiří Kylián: ‘Politiek schemert in mijn dans door’

Danser Fabio Adorisio in ‘One of a Kind’ van choreograaf Jiri Kylián door het Stuttgarter Ballett. Beeld Roman Novitzky / Stuttgarter Ballett

Voor zover bekend is One of a Kind (1998) het enige dansstuk ooit dat is geïnspireerd door een jubileum van de Nederlandse Grondwet. Vijfentwintig jaar geleden kreeg choreograaf Jiři Kylián (1947, Praag) hiertoe de opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kylián nam Artikel 1 over de gelijkwaardigheid van ieder mens als startpunt en onderzocht met dansers van Nederlands Dans Theater (NDT) de frictie tussen de vrijheid van het individu en die van het collectief. Nu komt Stuttgarter Ballett drie dagen naar Den Haag met een Duitse versie van One of a Kind. Dat is bijzonder voor de 76-jarige Kylián: in 1968 wist hij weg te komen uit het door Rusland belegerde Praag, omdat danser en choreograaf John Cranko hem een danscontract had aangeboden bij Stuttgarter Ballett. Daar ontdekte de jonge Kylián zijn talent voor choreograferen. En ontmoette hij zijn grote liefde en dansmuze Sabine Kupferberg. Deze lente zijn ze 50 jaar samen.

Welke opdracht kreeg u in 1998 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken?

‘Den Haag zocht een feestelijke afsluiting van het 150-jarig bestaan van de Grondwet die in 1848 door staatsman Thorbecke is ingesteld en de rechten van miljoenen burgers vastlegt. Ze vroegen mij als artistiek leider van het Nederlands Dans Theater een gelegenheidsvoorstelling te maken. Een grondwet is een gecompliceerd construct. Duizenden woorden moeten recht doen aan miljoenen mensen van totaal verschillende origine, die de tekst zelden lezen. Bovendien veranderen grondwetten mee met de komst van nieuwe ideologieën, bijna iedere twintig jaar. Net als een dansersleven, dat verandert ook iedere twee decennia: eerst een lange opleiding, dan de zichtbaarheid tussen 20 en 40 jaar en vervolgens een bestaan uit het zicht. In de drie delen van One of a Kind vertolkt een danseres deze lijn en onderwijl botst haar individuele vrijheid op die van anderen; zij is een van ons en kruipt vanuit het publiek over de orkestbak naar het podium. Daar begint de frictie met andere individuen.’

Choreograaf Jiří Kylián. Beeld Anton Corbijn

Wilde u ook een politiek statement maken?

‘Dans leent zich door haar abstractie minder goed voor politieke statements dan theater, film, literatuur en opera. Maar ik ben een politiek mens, dus dat schemert door. Een cellist becommentarieert in zijn livevertolking de dans en de muziekcomposities voor stemmen op band. Ik ben altijd met politiek geconfronteerd. Ik weet hoe machtsvertoon een dag plots kan veranderen in een nacht en een immigrant van je maakt. Toen in augustus 1968 Russische tanks mijn geboortestad Praag binnenreden en de hervormingsgezinde Alexander Dubček op de knieën kregen, heb ik nog net, zonder van iemand afscheid te nemen, de allerlaatste trein naar Duitsland kunnen pakken. Ik had kort daarvoor in Londen John Cranko ontmoet. Een intellectueel, die mij een danscontract aanbood bij zijn Stuttgarter Ballett. Dat was mijn redding. Bij dit geweldige gezelschap stonden ze open voor vernieuwers; ze gaven mij kansen om te choreograferen. Zo werd Stuttgart mijn thuis, voor ik zeven jaar later met Sabine naar NDT in Den Haag vertrok, omdat ze daar een leidinggevende choreograaf zochten.’

Hoe speciaal is het dat One of a Kind nu in Den Haag door Stuttgarter Ballett wordt uitgevoerd?

‘Op mijn leeftijd sluiten veel cirkels. Dit is er een van. Ik vind het geweldig hoe dit nu op deze creatieve manier gebeurt. Het is een voorstelling gesmeed door een groep individuen met talloze nationaliteiten, van Duits en Nederland tot Japans en Australisch. Dat dit in Nederland als vanzelfsprekend wordt gezien, is een van de verworvenheden die samenhangt met de Grondwet. De koning is erbij met zijn moeder.’

One of a Kind van Jiři Kylián door Stuttgarter Ballett i.s.m. Holland Dance Festival en Kylián Productions, 13, 14 en 15/4 in Amare, Den Haag. Filmhuis Den Haag vertoont van 13 t/m 16/4 diverse films van en over Kylián.