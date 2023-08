Choreograaf Barnaby Booth creëert enkele magistrale momenten in Like a Prayer, waarin hij intergenerationele trauma’s onderzoekt ★★★★☆

Club Guy & Roni’s Poetic Disasters Club in 'Like a Prayer'. Beeld Diederick Bulstra

In het zonovergoten openingsweekend van theaterfestival de Parade in Amsterdam zitten de kleine én grote tenten bomvol. Zowel de meereizende en volop geprezen voorstelling Metgezel van Reindier & Sander Plukaard als het improvisatietheater van Skip ’t script, dat alleen in Amsterdam te zien is, gaat onder grote belangstelling van start.

Ook in de enorme tent van dansgezelschap Club Guy & Roni’s Poetic Disasters Club, het juniorgezelschap van Club Guy & Roni en Nite, is het voor aanvang dringen. In het pikdonker, zonder muziek, verschijnen de spelers gekleed in lange witte overhemden op het in nevel gevulde podium.

In het eerste deel, getiteld A Haunting, horen we geluiden van regen en onweer, en zien we de vijf dansers schichtig om zich heen kijkend links opkomen en rechts afgaan. Hun geluidloze uithalen, die de indruk geven dat ze willen spreken maar belemmerd worden, hebben een vervreemdende en op momenten zelfs intimiderende werking. Wanneer ze gezamenlijk op een ritmisch nummer beginnen te dansen, valt op dat ze ieder een persoonlijke stijl en vloeiende bewegingen hebben, die elkaar prachtig aanvullen.

Choreograaf Barnaby Booth creëert enkele magistrale momenten in Like a Prayer, waarin hij intergenerationele trauma’s binnen families onderzoekt. Wanneer een van de dansers met een gloeilamp onder kerkgezang op het podium verschijnt en de andere vier om hem heen gaan zitten, creëert hij bijvoorbeeld een filmisch shot dat ontroert en tegelijk hoopvol stemt.

Dat laatste zien we ook terug in het bevrijdende tweede deel, The Haunted, waarin de spelers ditmaal in moderne T-shirts opkomen en op hun individuele wijze worstelen met spoken uit het verleden. Hierin weet Booth je ook nog te verrassen met enkele komische grepen; wanneer een van de dansers opeens als een bezetene begint te praten, proberen de anderen een soort exorcisme uit te voeren door om haar heen te staan en diep uit te ademen. Ook de rest wordt daarna overvallen door een spraakwaterval waar ze geen grip op krijgen. Dat maakt Like a Prayer, ondanks de zware thematiek, een knap gebalanceerde performance die soms op geestige wijze uitdrukking geeft aan het losmaken van eeuwenoude wonden.