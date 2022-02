Choreograaf Anne Teresa De Keersmaeker maakt van Mozarts Così fan tutte een biologerend operaballet ★★★☆☆

Così fan tutte door Opera Ballet Vlaanderen. Beeld Annemie Augustijns

Je relatie moedwillig op de proef stellen doe je op eigen risico. Dat weten de deelnemers van de realityshow Temptation Island, die dronken van zon en zinnelijkheid de verleiding proberen te weerstaan, of niet. Meer dan tweehonderd jaar geleden wisten Mozart en zijn beste librettist, Lorenzo Da Ponte, dat ook al. In hun opera Così fan tutte blijken twee zusters niet bestand tegen de charmes van twee buitenlanders, in werkelijkheid elkaars verloofden in vermomming. Bij Opera Ballet Vlaanderen is Così momenteel te zien in de bijzondere regie van choreograaf Anne Teresa De Keersmaeker.

De productie, gemaakt voor de Parijse Opéra in 2017, kan eindelijk haar vertraagde Belgische première beleven. In Vlaanderen mogen de theaters weer vol, mits de luchtkwaliteit goed is (voor de kenners: < 900 ppm) en iedereen de hele avond mondkapjes draagt. Ook koorleden en musici die niet hoeven te blazen dragen mondkapjes.

Frivool, onzedelijk, de sublieme muziek van Mozart onwaardig – het verfijnde libretto van Così heeft veel kritiek moeten verduren. Verwijten van vrouwonvriendelijkheid beginnen bij de titel, die vrij vertaald kan worden als ‘alle vrouwen zijn hetzelfde’. De Keersmaeker maakt geen politieke verklaringen en velt geen morele oordelen. Ze paart elk van de zes solisten aan een danser uit haar gezelschap Rosas en laat ze samen een biologerend operaballet uitvoeren op een uitgekleed podium.

De bewegingen, hoekig of vloeiend, klein of groot, volgen de partituur noot voor noot en woord voor woord. Zo wordt de plot geabstraheerd, maar de belevenis van elk moment juist uitvergroot en soms letterlijk visueel vertaald. Als een van de zusters zingt dat hun liefde rotsvast en onwrikbaar is, blijft haar danser gedurende de aria stokstil. Ontsteekt een van de bedrogen mannen in woede, dan tolt en springt zijn schaduw woest in de lucht.

Zo muzikaal zijn de bewegingen dat ze alle aandacht voortdurend vestigen op wat je hoort. Bijvoorbeeld hoe dirigent Trevor Pinnock met zijn ongehaaste tempi de muziek laat ademen, zuchten en op cruciale momenten ontvlammen. En hoe warm en gepolijst het orkest van Opera Vlaanderen speelt.

Daar elke lettergreep met draaiende polsen en nekken wordt onderstreept worden de zangprestaties ook onder een vergrootglas gelegd. Dat is alleen maar in het voordeel van de donkere bas-bariton Edwin Crossley-Mercer, onberispelijk in de rol van Guglielmo, en tenor Reinoud Van Mechelen, die voor het eerst Ferrando zingt, hartstochtelijk en met opperste stembeheersing.

Hun overspelige vriendinnen krijgen minder reliëf. Katharina Persicke is een sympathieke Fiordiligi, maar de twee technisch helse aria’s gaan haar niet makkelijk af. En de goed gezongen Dorabella van Anna Pennisi wordt vaak overschaduwd door haar discodansende dubbelganger. Hun dienstmeisje Despina krijgt een betere koppeling – de pittige Hanne Roos en haar elfachtige danseres.

Een zwak punt is het personage van Don Alfonso, de cynische bedenker en regisseur van het verleidingsexperiment. Damien Pass zingt de rol alsof hij een verveeld kind is dat belletje gaat trekken. Misschien is dat juist het idee, Alfonso als een onverschillige kracht die de status quo verstoort. Jammer dat dat beeld niet strookt met de dwingende, bittere manipulator van het libretto.

De Keersmaekers deinende, op hun as draaiende figuren vormen wonderbaarlijke beelden, maar haar concept vereist een cast die alles uit de tekst haalt, wat niet altijd het geval is. In de dialogen tussen de aria’s in is de begeleidende fortepiano vaak snediger dan de zangers.

Alles klopt wanneer beeld en klank in evenwicht zijn. ‘Ik zal wat ik gedaan heb goedmaken met trouw en eeuwige liefde’, beloven de zusters in het prachtige slotensemble. Niet duidelijk aan wie precies. Dansers en zangers maken geen mooie configuraties meer, maar draaien verward rond, want alle zekerheid is weg.

