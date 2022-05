Choreograaf Anne Teresa de Keersmaeker maakt met haar voorstelling Rosas een rozenkrans in dans ★★★☆☆

Mystery Sonatas/for Rosa door Rosas en Gli Incogniti. Beeld Anne Van Aerschot

Vroeger zag je de kralen van een gebedssnoer nog geregeld door gerimpelde handen gaan onder het herhalen van weesgegroetjes en onzevaders. Maar wie bidt tegenwoordig nog een rozenhoedje? Choreograaf Anne Teresa de Keersmaeker (61) blaast met Rosas het ritueel modern leven in door een lang en zorgvuldig danssnoer te rijgen op de live vertolking van de beroemde Rozenkranssonates (1676) van Heinrich Ignaz Franz Biber. Tijdens Mystery Sonatas / for Rosa is het violist Amandine Beyer die haar instrument voortdurend afwijkend moet stemmen om de experimentele klankkleuren buitenaards te laten klinken. Onderwijl probeert ze haar collega’s van Gli Incogniti zo levendig mogelijk te laten spelen op viola da gamba, barokgitaar, theorbe, aartsluit en klavecimbel. Met hun bijna dansante vertolking zuigen ze de van rechts opkomende dansers – eerst vijf, later zes en heel even zeven – naar zich toe.

Die cirkelen in rustig opgebouwde, precieze formaties over de vloer, van wandelend wegdraaien en omkijken tot achterwaarts rennend of liggend op de grond, met de hoofden naar elkaar toe, een roos vormend. Naar het eind draaien ze rustig rond als zonnewijzer, soms tegen de klok in. Maar altijd aansluitend bij de cyclische structuur van Bibers ‘drie tientjes’: meer opwaarts gericht tijdens de vijf vrolijke sonates, met neerwaartse vloersolo’s de vijf treurige sonates belichamend en een door onweer en bliksem aangekondigde herrijzenis op de vijf glorieuze delen. Tot slot maken ze ruimte voor de pittig gespeelde Passacaglia. Dat Bibers Rozenkranssonates de vijftien Mysteriën van Maria weergeven blijkt hier vooral uit het hemelse lichtspel van Minna Tikkainen. Een glimmende hangband weerkaatst alle soorten strooilicht, van neervallende kransstralen tot felle bliksemscheuten. Geregeld vertoeven de dansers ook verstild in mistig duister. Dat onstoffelijke karakter maakt Mystery Sonatas / for Rosa, opgedragen aan vijf krachtige Rosa’s, tot een intrigerende maar ook lange zit van 135 minuten.

