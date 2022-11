Choreograaf Alida Dors zet een verfrissend raam open naar bovennatuurlijke, vrouwelijke krachten uit het wintigeloof ★★★☆☆

Primisi van Alida Dors door Theater Rotterdam. V.l.n.r. Anaiah Raelyn Carney, Deion Simon, Liza Panjoel en Fiona Dekkers. Beeld Mark Bolk

Gejoel, gejuich, geklap. Een bomvol Theater Rotterdam met overweldigend divers publiek levert zich spontaan over aan de zoete geur van het winti-ritueel dat de start van het dansconcert Primisi markeert. Danseres en ceremoniespecialist Dayna Martinez Morales reinigt podium, publiek en performers door overal reukwater te sprenkelen en wit poeder te strooien. Zo vraagt ze toestemming (‘premisi’ in Sra­nan­ton­go) aan voorouders voor dit ritualistisch feest (oftewel ‘prisiri’). Choreograaf, socioloog en artistiek directeur Alida Dors, die begin dit seizoen opriep tot meer beweging en mentorschap in de culturele sector en meer openheid naar andere stemmen, stijlen en verhalen, wil in deze Dance Chronicle, zoals ze haar voorstellingen noemt, geen pijn en frustratie meer delen, maar een positief verlangen naar zichtbaar zijn en de helende kracht van zelfliefde.

Daarmee bedoelt ze niet de commercieel geëxploiteerde, positieve eigenwaarde die het zo goed doet op sociale media, zo benadrukt ze in een uitgebreide toelichting, maar een gezamenlijk gekoesterde, politieke daad van zelfzorg. ‘Liefde maakt het dier wakker en vermenselijkt de hardvochtigen’, zingt vocalist Youandi Albertzoon in moeilijk verstaanbaar Engels. ‘Returning to the first home, the first love’, zo citeert Albertzoon flarden poëzie van de zwarte Amerikaanse hoogleraar, activist en feminist bell hooks (alias van Gloria Jean Watkins).

Het vereist behoorlijk wat gepuzzel die intenties te achterhalen. De ketting van danssolo’s en tribale scènes geeft haar betekenis niet eenvoudig prijs. Daarvoor zijn ze ook te opzichtig aan elkaar gelast en roepen bepaalde keuzen te veel vragen op. Waarom blijven de vier muzikanten, gemaskerd met baardkrullen, in het schemerduister gehuld, achter een gaaswand, terwijl ze met hun bezwerende drums, motorisch gegrom en ronkende gitaren alle beweging juist gloedvol rondpompen? Ook de zangeres blijft minimaal uitgelicht.

De berg kleding die in laagjes wordt afgepeld illustreert hoe de dansers zich ontdoen van opgelegde patronen en gewoonten. Terug bij zichzelf krijgen ze allemaal een kans uit de jungle van gele touwen te breken en los te gaan in hun vertrouwde dansstijl. Anaiah Raelyn Carney werpt het publiek een uitdagende, verlekkerde blik toe wanneer ze twerkt met haar gespierde billen en net zo lang met haar bekken stoot tot ze er ‘dood’ bij neervalt. Liza Panjoel draagt haar lichaam als Mowgli op haar rug terug naar de roedel.

Deion Simon wordt na een vogue battle met Carney in de touwen gehangen, terwijl de vrouwen hem ceremonieel ontdoen van opgeplakte laagjes huid. Daarna rent hij rondjes terwijl de vocaliste zich zingend afvraagt ‘Why run from the pain?’. Er wordt gecrawld en gebokst met woest draaiende armen. Ze krumpen, slaan, wiegen, wapperen en waaien. Schouder aan schouder voetschommelen ze met het gezicht naar de schimmig gemaskerde muzikanten. Morales blijft als zorgende moedergodin liefdevol met poeder strooien.

Dors zet met deze poging zelfliefde collectief en gelijkwaardig voelbaar te maken een verfrissend raam open naar bovennatuurlijke, vrouwelijke krachten uit het wintigeloof, maar werpt ook veel drempels op voor wie daarin niet thuis is. Zo maakt ze van Primisi een exclusief soort inclusie. Dat mag, natuurlijk, maar vereist wel veel bijsluiters. En een stevigere rijgdraad.