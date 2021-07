CHMSX Stories van Theater van de Heelheid zit goed in elkaar ★★★★☆

CHMSX Stories Beeld Floyd Koster

Hoort die grappige, vlotte verteller bij de voorstelling, of toch niet? Je vraagt het je even af, aan het begin van CHMSX Stories van Theater van de Heelheid. Woensdag ging de voorstelling in première tijdens het Queer Theatre Festival in Amsterdam, met een korte inleiding door Willem van Aken, drugsexpert bij Jellinek. Over de verschillende soorten drugs die gepaard gaan met het fenomeen waar dit stuk over gaat: chemsex, het hebben van seks onder invloed van (hard)drugs.

En ja, in die zin hoort Van Aken erbij: Theater van de Heelheid (met als motor acteur Thomas de Bres) wil het aan populariteit winnende chemsex op een toegankelijke en niet-oordelende manier belichten en bevragen. Seks onder invloed van drugs mag spannend en fascinerend zijn, het heeft ook schaduwzijden.

Klinkt misschien wat betuttelend zo, maar de voorstelling is dat geenszins. CHMSX Stories zit goed in elkaar. De Bres en medemaker Kes Blans hebben tijd gestoken in hun project (vorig jaar tijdens Pride en later Fringe gaven ze al presentaties) en dat betaalt zich uit. Geïnspireerd door de Chemsex Monologues van Patrick Cash werd het een heel eigen stuk, gebaseerd op interviews met betrokkenen, ervaringsdeskundigen en hulpverleners.

Al die stemmen hoor je terug in CHMSX Stories, op een slimme, theatrale manier. Het begint met een aanstekelijke scène waarin een man (Thomas de Bres), nog helemaal sprankelend na een eerder feest, via een app een leuke jongen (Manuel Groothuysen) bij hem thuis uitnodigt. De opwindende ontmoeting neemt al snel een duistere wending wanneer de jongen crystal meth blijkt te slammen, en hij er bij nader inzien ook niet zo best aan toe is.

Deze opening blijkt de opmaat voor een fraaie, snel gemonteerde reeks scènes die tezamen een beeld schetsen van de chemsexscene: van heftige feesten binnen de lhbti-gemeenschap, van homo- en bi-mannen en -jongens tot – meer verborgen – transgender personen en biculturele jongeren. En van de gevolgen ervan: van de happy user tot de jongen met PTSS.

Indringend, maar niet zwaar op de hand, ook dankzij de geweldige livemuziek van Marc Alberto en het energieke spel, is CHMSX Stories aldus een fijn stuk dat zeker ook een eyeopener kan zijn.