Chloé Zhao levert met Eternals een van de minst geslaagde Marvelfilms af ★★☆☆☆

Eternals.

Ze zijn al zo’n zevenduizend jaar op aarde, maar heel veel hebben de Eternals, buitenaardse helden in mensengedaante, tot op heden niet te doen gehad. Van hun goddelijke opdrachtgever Arishem mogen ze zich niet met de loop van de geschiedenis bemoeien. Hoeveel oorlogen de mensheid ook begint en wat er verder ook fout gaat, de Eternals houden zich erbuiten.

Hun enige opdracht is het uitschakelen van woeste menseneters die Deviants worden genoemd. Dat is geen zware taak: met hun uiteenlopende superkrachten, variërend van laserogen tot supersnelheid, kunnen de Eternals de Deviants vrij gemakkelijk aan. Bovendien duiken de monsters slechts sporadisch op.

Geen wonder dat de Eternals zich in de tussenliggende millennia op andere hobby’s hebben gericht. Zo heeft Sersi (Gemma Chan) een carrière in Londen bij het natuurhistorisch museum en werkt Kingo (Kumail Nanjiani) als Bollywoodacteur. Wanneer na een lange radiostilte toch weer nieuwe Deviants opduiken, is dat het startsein voor een gezamenlijke missie die tot twijfels leidt over hun opdracht.

De superheldenfilm Eternals is alweer de 26ste film binnen het MCU (Marvel Cinematic Universe) en in veel opzichten een buitenbeentje. Dat begint al bij de Eternals zelf, tien nieuwe helden uit het striparchief die door hun smetteloze status en eenzijdige missie wat verheven lijken boven het normale superheldenvolk. Voor de liefhebbers van de bestaande Marvelfilms zijn ze lastig te plaatsen. De Eternals behoren tot dezelfde wereld als Spider-Man of Black Panther, maar vormen een eigen, superieure club. Het is alsof we plotseling de sleutels krijgen van de superhelden-viproom, waar zich een nieuwe orde aftekent.

Ook de toon van de film is anders. De meeste Marvelfilms kiezen voor een combinatie van actie en humor, maar Eternals zet beide op een laag pitje. Er zijn natuurlijk gevechten en er wordt af en toe een grap gemaakt, maar deze helden zijn eerder filosofisch dan praktisch. Voordat ze zich op de werkvloer begeven, wordt er serieus overlegd. Dat doen ze op prachtige locaties, bij voorkeur bij zonsondergang en in verschillende symmetrische opstellingen; de Eternals lijken gesteld op geometrie en social distancing.

Eternals: Sprite (Lia McHugh), Druig (Barry Keoghan), Kingo (Kumail Nanjiani), Phastos (Brian Tyree Henry), Karun (Harish Patel), Sersi (Gemma Chan) en Ikaris (Richard Madden). Beeld Courtesy of Marvel Studios

Het levert mooie beelden op, waarin je de hand kunt zien van Chloé Zhao, de regisseur van de prachtige rodeofilm The Rider en het eerder dit jaar met Oscars overladen Nomadland. Voor de Chinese Zhao kwam met het regisseren van een Marvelfilm een droom uit: ze was altijd al dol op strips en stripverfilmingen en bood zelf haar diensten aan bij Marvelproducent Kevin Feige. Voor de buitenwereld lag haar keuze minder voor de hand. Waarom zou de maker van intieme, realistische drama’s over buitenstaanders in de Amerikaanse prestatiemaatschappij zich in hemelsnaam wagen aan een superheldenspektakel?

Alweer een onafhankelijke filmmaker die wordt verleid door het grote geld, klonk het bezorgd. Marvel heeft er immers een handje van filmtalent te rekruteren uit de kunstzinnige hoek: regisseurs als Ryan Coogler, Taika Waititi en Cate Shortland gingen Zhao voor. De motieven staan al jaren ter discussie. Producent Feige houdt vol dat hij op zoek is naar eigenzinnige makers die hij veel vrijheid geeft, maar als onderdeel van megaconcern Disney heeft Marvel de schijn tegen. Uiteindelijk leidt het allemaal tot dezelfde blockbuster-eenheidsworst, luidt de kritiek.

Dat is te kort door de bocht, bewijzen Marvelsuccessen als Black Panther of Guardians of the Galaxy, waarin wel degelijk de stem van de regisseur doorklinkt. De meeste Marvelfilms zijn juist zo geliefd omdat ze iets eigens hebben – al blijft het doel van de films uiteraard om bakken geld te verdienen. Dat kwaliteit en een massapubliek kunnen samengaan, heeft Feige inmiddels wel laten zien.

De Marvelfilms illustreren ook regelmatig dat vermaak niet leeg hoeft te zijn. Met het vermenselijken van superhelden, morele vraagstukken en kwesties rond persoonlijk trauma en vrije wil bieden de films vaak genoeg stof tot nadenken. Dat begint al bij het bronmateriaal: de fantasiewereld van de Marvelstrips vormt al sinds de jaren vijftig een spiegel van de maatschappij. De films trekken dat door en vormen dan ook voer voor discussie. Sommige critici zien de superhelden als instrumenten van het grootkapitaal, terwijl anderen een meer humanistische of socialistische boodschap terugvinden. Er is, kortom, weinig reden om aan te nemen dat Zhao moest tekenen voor een gezichtsloze superheldenfilm.

Toch is Eternals dat geworden. Zhao heeft een van de minst geslaagde Marvelfilms van de laatste jaren afgeleverd. Het ligt voor een belangrijk deel aan het scenario, dat rommelig en ongeïnspireerd is. Wie tien nieuwe personages wil introduceren in een verhaal dat duizenden jaren omspant, moet de kijker meer houvast bieden dan een handvol jaartallen en zweverige, uitleggerige teksten. Frustrerend is bovendien dat de boeiendste Eternals er in het verhaal bekaaid afkomen. De tobberige Sersi en haar saaie ex-geliefde Ikaris (Richard Madden) staan centraal, terwijl je meer zou willen zien van grappenmaker Kingo, uitvinder Phastos (Brian Tyree Henry), gedachtenmanipulator Druig (Barry Keoghan) of de dove Makkari (Lauren Ridloff). Ondertussen blijven ook de twee bekendste acteurs van het ensemble, Angelina Jolie en Salma Hayek, onderbenut.

Een ander probleem is het gebrek aan een interessante schurk. Een goede superheldenfilm kan niet zonder formidabele tegenstanders, maar de Deviants zijn dat allesbehalve. Als karakterloze wezens komen ze rechtstreeks uit de digitale monsterfabriek . De ware strijd van de Eternals is die tegen hun vrijwel onzichtbare leiders, en daarmee tegen zichzelf en elkaar. Dat brengt een aantal fascinerende vragen met zich mee, maar ook veel losse eindjes en existentiële gebakken lucht.

Ikaris (Richard Madden) en Sersi (Gemma Chan) in Eternals. Beeld Courtesy of Marvel Studios

Niet alles aan Eternals stelt teleur. Het gebrek aan zelfspot, zo nadrukkelijk aanwezig in veel superheldenfilms, heeft zijn charme. De manier waarop Zhao een zeer divers geheel aan personages presenteert en een paar kleine taboes slecht (Eternals biedt de eerste homoseksuele kus in een Marvelfilm, en zelfs een vleugje superheldenseks) is prettig vanzelfsprekend. Ook zijn er een paar fraaie scènes en bijzondere landschappen die indruk maken. Dat Zhao zo veel mogelijk wilde filmen met natuurlijk licht en op bestaande locaties, werpt af en toe zijn vruchten af.

Te weinig, helaas, om de ruim tweeënhalf uur durende film voor saaiheid te behoeden. Zonde, hoe Zhao zich heeft vertild aan haar droomfilm.

Eternals Actiefilm ★★☆☆☆ Regie Chloé Zhao. Met Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Salma Hayek. 157 min., in 119 zalen.