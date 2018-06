Chinese sociale media doen comedian John Oliver in de ban na kritiek op Xi Jinping

In Last Week Tonight maakte Oliver gehakt van de Chinese president.

Weibo, de Chinese variant van Twitter, heeft alle recente berichten over de Britse comedian John Oliver geblokkeerd en verwijderd. Zondag bekritiseerde Oliver het beleid en de mensenrechtenschendingen van de ­Chinese president Xi Jinping in Last Week Tonight, zijn satirische nieuwsprogramma op de Amerikaanse zender HBO.

Toen de BBC een bericht met John Olivers Engelse naam op het Chinese sociaal netwerk Weibo probeerde te plaatsen, verscheen de melding dat er ‘relevante wetten, reglementen of ­regels van de Weibo-community’ werden overschreden. Andere afleveringen van Last Week Tonight zijn in China wel online te vinden, maar het fragment waarin John Oliver zijn kritiek levert, is van alle Chinese sociale media verdwenen. Op Weibo zijn sinds 12 juni alle berichten met John Olivers Engelse naam geblokkeerd.

Het fragment uit Last Week Tonight begint met een satirische spoed­cursus over de Volksrepubliek China en haar leider. Sinds Xi Jinping in 2013 werd verkozen, voerde hij een aantal ingrijpende politieke, economische en sociale veranderingen door. In maart stemde het Chinese Nationale Volkscongres in met de grondwetswijziging die het voor een president mogelijk maakt langer dan twee termijnen te regeren.

Elke vorm van kritiek op de president wordt gesmoord, meldt Oliver. Nadat Xi Jinping online werd vergeleken met Winnie de Poeh, werd de ­tekenfilmfiguur gecensureerd op Weibo. Reden voor Oliver om uitgebreid op deze gelijkenis in te gaan.