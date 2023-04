Chiel Montagne zong Marja live, en werd door Willem Duys afgeserveerd als ezel

Marja, Chiel Montagne (1972)

Hoe vertel ik Marja,

Dat ik nooit meer komen zal?

In 1972 liet Bert van Reenen, beter bekend als Chiel Montagne, zich verleiden om op te treden in een veelbekeken tv-programma van Willem Duys, Voor de vuist weg. Aan de snordrager was gevraagd om Marja ten gehore te brengen, zijn single over het naderende einde van een relatie.

Oorlogskind Montagne (1944) was geen groentje. Hij had eigen programma’s bij Radio Veronica – zijn oom was Henk ‘Bull’ Verweij, mede-oprichter van de zender – en hij presenteerde een tv-show waarin het Nederlandse lied centraal stond, Op losse groeven van de TROS.

Marja bestond al langer. In 1969 had de voormalige student aan de Toneelschool een plaat uitgebracht waarop hij poëzie van eigen hand declameerde, met muzikale begeleiding van gitarist Jan Akkerman (Brainbox, Focus). De producent was Tim Griek, de ex-drummer van de Haarlemse groep Ekseption die later een cruciale rol zou spelen in de loopbaan van André Hazes.

‘Hbs-achtige, maar wel eerlijke gedichten’, oordeelde De Tijd welwillend over de poëzieplaat. Op aandrang van orkestleider Chris Pilgram waagde Montagne zich drie jaar later zingend aan een van de gedichten, Marja, en was hij te gast bij Willem Duys. Het optreden werd een regelrechte ramp. Montagne verkeerde in de veronderstelling dat hij het nummer zou playbacken, maar regisseur Theo Ordeman eiste ter plekke dat hij het live zong.

‘Ik bracht er niet veel van terecht’, zei de zanger tegen wil en dank veertig jaar later in een interview met muziekschrijver en -historicus Harry Knipschild. Hij herinnerde zich nog goed de cynische afkondiging van de ontevreden presentator Duys: ‘Na deze ezel hebben we nog meer dieren in het programma’.

Marja was een experiment van de man die nadien van grote waarde zou zijn voor het vaderlandse lied, in de eerste plaats als presentator van de kijkcijferhits Op losse groeven en de opvolger, Op volle toeren. Daarnaast produceerde hij goed verkochte platen van onder meer boogiewoogiepianist Jaap Dekker, Astrid Nijgh en Alexander Curly en bood zijn studio in Baarn onderdak aan tientallen bekende Nederlandse bands, zangers en zangeressen.

De man die zichzelf afficheerde als de beschermer van het Nederlandse levenslied, nam in 2003 het initiatief voor een eigen omroep, de Montagne Omroep Nederland. Doelstelling van de MON: meer Nederlandstalige, ‘volkse’ muziek op radio en tv. Ondanks de steun van coryfeeën als Arne Jansen en Jacques Herb slaagde de MON er niet in voldoende leden te werven.

En dan die snor. Chiel Montagne werd een van de bekendste snordragers uit de moderne geschiedenis, samen met tv-presentator Ted de Braak, meningenautomaat Johan Derksen en voetballer Abe van den Ban. Eén keer, hij was 24, schoor hij zijn snor af, vertelde hij aan De Telegraaf.

Als ik geweten had dat je er zo uitzag, dan had ik je niet genomen, was de reactie van zijn vrouw Tilly. Ze sprak de woorden lachend uit, maar Chiel Montagne nam zo snel als hij kon weer een snor. Met succes. In 1989 werd de beharing tussen neus en bovenlip door de Antwerpse snorrenclub gekozen tot snor van het jaar.