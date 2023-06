‘Chevalier’ is best aangenaam en onderhoudend, maar blijft onbevredigend ★★★☆☆

Kelvin Harrison Jr. in ‘Chevalier’.

Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges (1745-1799) werd geboren op Guadeloupe, de zoon van een Franse plantage-eigenaar en een tot slaaf gemaakte Senegalese vrouw. Zijn vader stuurde hem op jonge leeftijd naar Frankrijk om een goede opleiding te krijgen. Joseph was getalenteerd: hij blonk onder meer uit in schermen, dans, vioolspel en compositie.

De opmerkelijke carrière van Saint-Georges, die verschillende opera’s schreef, orkestleider was en tijdens de Franse Revolutie een legeronderdeel aanvoerde dat geheel uit zwarte soldaten bestond, was lange tijd een goed bewaard geheim. Dat had veel te maken met de nieuwe regels rondom slaven en slavernij die door Napoleon werden ingevoerd na de Revolutie. Saint-Georges en zijn werk werden grotendeels uit de geschiedenisboeken gewist.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Chevalier zet die misstand maar gedeeltelijk recht. Het Amerikaanse historische drama van regisseur Stephen Williams en scenarist Stefani Robinson, die tot nu toe vooral voor televisie werkten, richt zich op de jaren voor de Franse Revolutie. Saint-Georges (Kelvin Harrison Jr.) is ambitieus en zelfverzekerd. Hij weet zijn weg te vinden aan het hof, waar hij een lieveling wordt van koningin Marie Antoinette. Uit alle macht probeert hij zijn droom waar te maken om chef te worden van de Parijse Opéra.

Erg nauw nemen de filmmakers het niet met de feiten. Het is al wennen om alle Fransen Engels te horen spreken, maar het scenario veroorlooft zich veel meer historische vrijheden, waaronder een potje anachronistisch bekvechten (‘Wie de fuck is dat?’) tussen Saint-Georges en Wolfgang Amadeus Mozart.

Wie dat weet te accepteren, ziet een best aangenaam, onderhoudend drama vol politieke en amoureuze intriges. De acteurs leveren degelijk werk en hun pruiken en bleke poedermake-up zijn tot in de puntjes verzorgd, net als de digitaal bewerkte beelden van Parijs. Een tikje steriel, maar efficiënt, wat ook geldt voor de functionele dialogen. Pas tegen het einde krijgt de film kleur, wanneer Saint-Georges het niet meer redt met bravoure alleen. Dan weet het verhaal eindelijk te ontregelen en ontroeren.

Toch blijft Chevalier onbevredigend. Het werkelijke verhaal van Saint-Georges bevat nog zo veel intrigerende en enerverende hoofdstukken, die in dit rustig voortkabbelende kostuumdrama buiten schot blijven. Het zou mooi zijn als de eerste film over zijn leven niet de laatste is.