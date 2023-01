Chef-dirigent Karina Canellakis laat klankgolven de zaal overspoelen met telkens nieuwe kleuren ★★★★☆

Karina Canellakis, chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Beeld Eduardus Lee

In tegenstelling tot wat de gigantische uitstalling van slagwerk en het harde openingssalvo doen vermoeden, verkiest Robin de Raaff in zijn gloednieuwe orkestwerk Sfera helderheid boven massaliteit. De grote bezetting gebruikt hij als een uitgebreid kleurenpalet. Uit een klotsende zee van strijkers rijzen terugkerende motieven op die steeds van gedaante wisselen, van snerpende klarinetten via nukkige fagotten naar fladderende fluiten.

Bij de NTR ZaterdagMatinee beleeft het stuk eindelijk zijn door covid uitgestelde wereldpremière. Chef-dirigent Karina Canellakis staat voor het Radio Filharmonisch Orkest en laat de klankgolven de zaal overspoelen met telkens nieuwe kleuren.

In Sfera tracht De Raaff een bolvormige (sferische) voorstelling van de tijd te verklanken waarin de jonge, middelbare en oude levensfases op een non-lineaire wijze door elkaar lopen. Kennis van zijn filosofische inspiratiebronnen is niet nodig. De almaar veranderende structuur en onthutsende harmoniek verbeelden een complexe realiteit die net zo ongrijpbaar, verwonderlijk en verwarrend is als de tijd zelf.

Je hoort het aan de eerste hoekige streken – het Vioolconcert van de Schotse Helen Grime uit 2016 wordt een gevecht. Ten eerste tussen violist Leila Josefowicz en haar instrument (zij overmeestert het, woest en virtuoos), en ten tweede tussen de getroebleerde lyriek en de tomeloze wildheid (deze strijd blijft onbeslecht). Het koper spoort de vechtpartij aan met korte kreten, tutti-akkoorden juichen agressief. Wat een waanzinnige krachttoer van Josefowicz, en wat een geweldige energie vanuit het orkest.

Canellakis verdrijft de 21ste-eeuwse dubbelzinnigheid met Brahms’ overwegend optimistische Tweede symfonie, waarin ze zowel snelheid als volume optimaal doseert. Geen seconde laat ze de spanning verslappen in deze sierlijke, verhalende en op cruciale momenten zinderende uitvoering.

Leila Josefowicz speelt de Nederlandse première van Helen Grimes Vioolconcert. Rechts Karina Canellakis. Beeld Eduardus Lee