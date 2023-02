Charlotte Wells’ ‘Aftersun’ is ‘persoonlijk op een manier die ik me aanvankelijk niet had voorgesteld’

Regisseur Charlotte Wells bij de uitreiking van de National Board Of Review Awards.

‘Aftersun’ – de productnaam – is in de Verenigde Staten tamelijk onbekend. Daar heet het smeersel voor na het zonnen meestal iets als ‘aloë vera lotion’. Het zijn van die zaken waarbij je niet meteen stilstaat, als je een geschikte titel zoekt voor je allereerste speelfilm. Charlotte Wells niet althans. ‘Puur instinctief gekozen en nooit meer over nagedacht’, zegt de 35-jarige Schotse filmmaker, over de titel van haar drama over een jonge depressieve vader en zijn 11-jarige dochter op vakantie in een resort aan de Turkse kust.

Maar dan selecteert Cannes het werk van de onbekende Wells, roept de pers op het festival uit dat de film een een ‘meesterwerk’ is, legt studio en distributeur A24 prompt geld op tafel voor een Amerikaanse bioscoop-release en regent het prijzen: Bafta en Directors Guild of America Award voor beste debuut, Oscarnominatie voor beste mannelijke hoofdrol (Paul Mescal). Critici – ook in Amerika – leggen de film onder een vergrootglas, inclusief die titel.

Wells las al prachtige analyses: hoe dat ‘na-het-zonnen’ zou verwijzen naar de tijdsaanduiding en ragfijne structuur van de film, waarin de dochter op latere leeftijd terugdenkt aan die laatste vakantie met haar vader, in de jaren negentig. ‘Ze geven er meer lading aan dan ik verdien. Filmmaken gaat gepaard met zo veel intenties, met zo veel zorg, ook voor de kleinste beslissingen. Welke kleur hebben de gordijnen van hun slaapkamer? Of het dekbedovertrek? Over dat laatste heb ik geloof ik op de set echt een zenuwinzinking gehad.

Allerlei dingen die je vermoedelijk nooit opmerkt, tenzij je de film een tweede of zelfs derde keer ziet. Maar als filmmaker ben je heus niet zo brutaal om te veronderstellen dat mensen je film ook echt meerdere keren gaan zien. Ik ben al dankbaar dat mensen überhaupt willen kijken naar Aftersun. En tegelijk zit een film vaak vol met toevalligheden, of gelukkige ongelukjes. Toevalligheden die mensen oppikken, waarvan het lijkt alsof er dieper over is nagedacht. Dat Aftersun een balsem voor pijn is, las ik ergens. Lovely observatie, vond ik. Balsem voor pijn.’

Die pijn is doorleefd: de regisseur verloor haar vader op haar 16de. Iets waar ze liever niet over praat. ‘Emotioneel autobiografisch’, zo noemde ze Aftersun bij de wereldpremière in Cannes. Kreeg ze later spijt van: ze had gehoopt dat de nadruk zo níét te zeer op dat autobiografische kwam te liggen, maar dit bleek een misrekening.

Wells, videobellend vanuit haar woonplaats New York: ‘Aftersun begon als een film over een vader en dochter op vakantie. Wel geïnspireerd door de relatie met mijn vader en het soort vakanties dat we samen hadden, maar toch fictie. Ik had een klassiekere verhaalvorm in gedachten: iets wat zich zou vormen tot een conventionele structuur met drie akten, met het ritme en de spanning die daarbij hoort. Maar tijdens het schrijven van het scenario en het overdenken van de relatie met mijn vader en mijn verleden, werd het veel persoonlijker. De vakantie in de film is niet onze vakantie, scènes en gebeurtenissen komen niet overeen met mijn leven. Het is persoonlijk op een manier die ik me aanvankelijk niet had voorgesteld: het gaat over herinnering, over rouw. Soms is het denk ik makkelijker om je bloot te geven als je jezelf juist voorhoudt dat iets minder persoonlijk is.’

Ik hoorde dat Paul Mescal per se een exacte kopie aan wilde van een shirt dat uw vader ooit droeg?

‘Of hij nou wist dat het een replica was, weet ik eigenlijk niet. We hadden vakantiefoto’s van de jaren negentig aan onze setdesigner en kostuumontwerper laten zien. Niet alleen die van mij, maar ook van mijn cameraman Greg (Gregory Oke). De kostuumontwerper was helemaal losgegaan: die had replica’s gemaakt. Ik zat te bidden dat Paul níét dat ene shirt van mijn vader zou kiezen – ik wist niet of ik kon kijken naar iets waaraan ik zo’n sterke herinnering had. Het voelde iets te dicht bij huis. Maar Paul koos, zo is het gegaan.’

Aftersun is deels opgezet als coming-of-agevertelling: de naderende adolescentie van Sophie (Frankie Corio), haar seksuele ontwaken. Waar haar wereld opengaat, lijkt die van vader Calum zich juist te sluiten: een goedbedoelende maar wankelmoedige gescheiden vader, gekweld door depressies, geldzorgen en de notie dat hij tekortschiet.

Frankie Corio en Paul Mescal in ‘Aftersun’ van regisseur Charlotte Wells.

‘Ik geloof dat je precies moet zijn bij het filmmaken, ook als je iets maakt waarin ruimte is voor interpretatie, en ruimte voor het publiek om delen van het verhaal aan te vullen met eigen ervaringen. De montage was moeilijk. Qua uithoudingsvermogen: zeven maanden in een montageruimte. Maar het was ook gewoon zwaar omdat de kleinste verandering grote gevolgen had in hoe mensen reageerden die meekeken met de film in wording. Het was een heel gevoelig proces om al die verschillende lagen tot een geheel te maken. Er is de vakantie, maar er zijn ook de videopnamen van die vakantie, de scènes tijdens een rave, Calums onthulling van zijn persoonlijke worsteling, Sophie als volwassene en als kind, de klassieke coming of age.

‘Het is een interessante leeftijd, 11 jaar. Je bent nog kind, maar de adolescentie is al in zicht. En dan ineens is het er, die stap. Misschien zou je je been nog willen terugtrekken, maar dat gaat niet meer. Voor mij is dat het karaokemoment in Aftersun.’

Als Sophie de meest treurige versie van Losing My Religion ooit zingt.

‘Frankie haatte die scène. Ik denk niet dat er een liedje bestaat waaraan ze een grotere hekel heeft dan Losing My Religion van R.E.M..

Ik veronderstel nu even dat dit uw favoriete liedje was, op die leeftijd?

‘Dat was het ja. Een van de eerste liedjes ook waarvan ik de tekst kende, toen ik een al jaar of 5 was. Mijn vader was groot fan van R.E.M. Absoluut iets persoonlijks dus. Ik heb overwogen een ander nummer te nemen, maar niets voelde zo relevant voor de situatie waarin deze vader en dochter zich bevinden, hun frustraties. Wat me eraan bevalt is dat het tegelijkertijd niet echt past bij die gelegenheid van karaoke op vakantie.’

Was het moeilijk om de rechten te verkrijgen?

‘Dat ging heel soepel: we hadden een geweldige muziek-supervisor. De enige keer dat ze me belde dat iets misschien lastig kon zijn, was bij een vroege scène waarin je even heel kort hoort waar Calum en Sophie naar luisteren bij het zwembad. Of dat misschien ook iets anders dan Oasis en de Spice Girls mocht zijn, vroeg ze. Vond ik heel redelijk. We hebben wel geld gereserveerd voor de muziek: ik vond het belangrijk om de tijd en plaats van de film goed te situeren. Uiteraard voel ik zelf enige nostalgie bij die tijd, toen ik zo jong was. Tegelijk moest het er niet te dik bovenop liggen. In de montage hebben we er toch ook nog wat shots van walkmans en gameboys uitgehaald. Het moet voelen alsof je daar echt aanwezig bent, in zo’n vakantieoord in de jaren negentig. Níét alsof je de hele tijd naar het verleden zit te turen.’

Paul Mescal is genomineerd voor een Oscar, volkomen terecht. Tegelijk werd debutant Frankie Corio, die even verbluffend is als zijn 11-jarige dochter, nooit gezien als een kanshebber.

‘Nee, dat klopt.’

Aftersun

Kunt u dat verklaren?

‘Dat kan ik niet. Maar als je uitgaat van een gelijk speelveld is het behoorlijk opmerkelijk ja. Ik denk dat kinderen in het verleden wat vaker erkenning kregen. Daartoe werden ze vaak wel gedelegeerd naar de bijrolcategorie, zelfs al speelden ze een hoofdrol: een wat zonderlinge erkenning van het feit dat ze kinderen waren. Maar als Frankie verder wil met acteren, denk ik dat ze die mogelijkheid heeft.’

Dit is uw debuut. Was u wel voorbereid op de reacties?

Wells lacht. ‘O nee, dat denk ik niet. We gingen van de opnamen direct naar de montage en daarna direct naar Cannes, haalden nauwelijks de deadline. Het geluid en de kleur van de versie die ze beoordeelden voor de selectie was nog lang niet goed. Ik had simpelweg geen tijd om te denken aan iets als critici of zo. Wat niet wil zeggen dat ik niet over het publiek had gedacht: daar hadden we het eindeloos over in de montageruimte, of het zou werken. Ik hoopte slechts dat de film betekenisvol zou zijn voor een klein deel van het publiek. Daar mikten we ook op: liever een diepe connectie met een kleinere groep kijkers, dan een wat vlakkere beleving voor een grotere groep. Ik zal het wel nooit helemaal doorgronden, denk ik, hoe het precies is gekomen dat deze film nu zo’n enorme reikwijdte heeft.’