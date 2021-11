Charlotte Van den Broeck ontmantelt haar ik en de wereld ★★★★☆

Charlotte Van den Broeck Beeld Stefaan Temmerman

‘Waarom zie ik wit als ontmanteld licht’, vraagt Charlotte Van den Broeck zich af in de allereerste regel van Aarduitwrijvingen. Het is een vraag zoals alleen een dichter die kan stellen. Een vraag die zich niet laat beantwoorden met begrippen als spectrum, elektromagnetische straling en frequentie. Ze vat Van den Broecks program in deze bundel kernachtig samen. De crux schuilt noch in het wit, noch in het licht, maar in het ‘ontmanteld’. Het wit wordt gezien als uit elkaar gehaald licht, of misschien als onbruikbaar gemaakt licht, maar ook als licht waarvan de mantel is afgenomen, naakt licht dus. Aarduitwrijvingen is een bundel fenomenologisch gedreven gedichten, een poging de wereld te ontdoen van die mantel om haar opnieuw te kunnen ervaren.

Om haar goed waar te kunnen nemen, moet je de vertrouwdheid met de wereld even vergeten. Ongeveer zo omschreef Maurice Merleau-Ponty eens zijn fenomenologische methode: even vergeten. Je moet je eerst ontdoen van de vaak onzichtbare lagen – sedimenten – van kennis over die wereld. Niet dat je dan een punt bereikt waarop je als een toeschouwer tegenover een keurige perspectieftekening staat. Nee, het doel is de naïeve ervaring van waaruit je je eigen gesitueerdheid in die wereld opnieuw kunt denken, als inherent verbonden met die wereld. Een haast onmogelijke opgave voor de gewone ziel. Maar voor schilders en dichters ligt dit volgens de Franse filosoof toch echt anders. En zo’n dichter is Charlotte Van den Broeck, die evengoed eenzaam de woestijn intrekt als langs de oevers van een vijver dierlijke paringsrituelen observeert.

Bekrast, sissend landschap

Verlaten is ze daarbij wel, als ze meteen al aan het begin schrijft ‘waarom hoop ik/ achter de rotsen op sporen van nachtdieren, op de spiegeling/ van een oude geliefde, waarom roept hij me niet – is hij mij dan niet kwijt’. Misschien moet dat ook wel als fenomenoloog. Wat zich vervolgens in de ruim dertig gedichten ontvouwt, is een myriade aan landschappen binnen landschappen, identificatiemomenten van de dichter met de haar omringende wereld. En zeker in de eerste tien gedichten van Aarduitwrijvingen, de sterkste van de bundel, betreft het een bekrast, gescheurd, gebroken of sissend landschap (opvallend zijn de voortdurend terugkerende kras- en sisklanken).

Net als in haar vorige bundel Nachtroer, die in 2018 werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs, toont Van den Broeck zich ook hier buitengewoon geïnteresseerd in breuken. In Aarduitwrijvingen worden de droogte, de kras- en breuklijnen voornamelijk veroorzaakt door mannelijk geweld. Phaëton was ‘een jongen schuldig/ aan de oorsprong van woestijnen’. Wie in ‘aan de parkvijver’ over de paring van twee roodwangschildpadden leest, leest een verkrachtingsscène. En wie ‘Aphrodite van Knidos (360 v.C.)’ volgt, merkt hoe pervers de objectificatie van de vrouw in de vorm van twee standbeelden werkt: vulgair en opwindend, maar alleen voor de man.

Van de woestijn naar de zee

Het best werkt deze kritiek als die nauw verbonden is met de fenomenologische positie. Minder sterk wordt het als de beschrijving van de waarneming verdwijnt, de gedichten wat intellectualistischer worden en er geen verband meer lijkt te zijn met een ik. Tegen het eind van de bundel heeft ze zich van de dorre hitte van de woestijn richting de zee bewogen. In een serie van acht gedichten probeert Van den Broeck zich voor te stellen waar Ilsebill, de onfortuinlijke vrouw uit het sprookje van de gebroeders Grimm, werkelijk over droomde. Werd ze door de twee Duitse taalkundigen voorgesteld als een vissersvrouw met onverzadigbare hebzucht, Van den Broeck toont vooral de eenzaamheid van deze dame.

Na deze serie intertekstueel gedreven gedichten keert Van den Broeck ten slotte terug naar haar fenomenologische positie met de beschrijving van een zeegezicht. Wat ze daar ten overstaan van een golvende kleurenvlakte en het zonneoog aantrof, was wat ze aan het begin had ontmanteld: ‘het behoeftige licht’.

Beeld De Arbeiderspers