Charlotte Gainsbourg: ‘Mijn vader was heel enthousiast over zijn eigen werk, ik ben heel bescheiden’

Charlotte Gainsbourg Beeld H&K

Uiteindelijk is de documentaire Jane by Charlotte, nu in de bioscoop, een heel intiem portret geworden. De Charlotte uit de titel is dochter Charlotte Gainsbourg (51), en Jane is natuurlijk moeder Jane Birkin. Britse van geboorte, zangeres en actrice. Met het oog op haar 75ste verjaardag besloot de dochter een film over haar moeder te maken.

Aanvankelijk cirkelen ze voorzichtig om elkaar heen, maar daarna gaan ze toch de diepte in. Charlotte Gainsbourg: ‘Jane was op haar hoede voor al te lastige vragen over haar leven en over de relatie met mijn vader. Ze wist niet precies wat ik van plan was. Er was geen script. Eerst had ik een hele crew mee, maar mijn editor suggereerde al snel alles met een kleine camera te draaien. Dat moest ik zelf doen. Dan zou het persoonlijker worden, zonder opsmuk. Ze had gelijk.’

Een rijk leven

Gainsbourg komt een kwartier te laat op onze interviewafspraak, maar voor een Franse diva valt dat alleszins mee. Ze heeft haar bulterriër naar dit Parijse hotel meegenomen – zo’n hond met een fikse snuit, rode oogjes en haast zonder vacht. De hond is wat onrustig, maar Gainsbourg lijkt op haar gemak. Gekleed in het zwart vertelt ze op fluistertoon honderduit over haar film, en over haar loopbaan als actrice en zangeres.

Haar eerste plaatje maakte ze al op 12-jarige leeftijd, samen met haar beroemde vader Serge Gainsbourg, de partner van Jane Birkin. Inmiddels heeft ze vijf albums uitgebracht, onder de hoede van producers als Beck en de Franse techno-vedette Sebastian.

Haar filmografie telt 77 titels, en vele prijzen. Zo won ze in 2009 de Prix d’interprétation féminine in Cannes voor haar hoofdrol in Antichrist van Lars von Trier. Momenteel is ze in het jarentachtigdrama Les passagers de la nuit te zien, een film die ook in de Volkskrant goed werd ontvangen.

En dan is er dus de documentaire: ‘Iedereen heeft het altijd over mijn vader, en dat snap ik wel. Maar mijn film moest nu eens over mijn moeder gaan, die haar eigen carrière heeft.’

Dat is goed gelukt. Een van de hoogtepunten uit de film is het gezamenlijke bezoek aan het voormalige huis van de in 1991 overleden Serge Gainsbourg, waar alles in de oorspronkelijke staat is gebleven. ‘Voor dat moment heb ik Jane eigenlijk nooit gevraagd om hierheen te gaan. Ik dacht dat het te pijnlijk voor haar zou zijn. Maar het voelde alsof we samen een geheime kamer ontsloten.’

Charlotte Gainsbourg Beeld H&K

Er zijn uitstapjes naar New York en Bretagne, er wordt thuis gekookt, Charlottes dochter Jo helpt ook mee, waardoor we drie generaties op het scherm zien. ‘Ik heb niet te veel archiefbeeld gebruikt van Jane. Het moest gaan over een vrouw in het heden. Maar door het terugblikken krijg je toch een compleet portret, denk ik. Jane vertelt over haar eerste man John Barry, de filmcomponist, bekend van de James Bond-tune. Ze vertelt over het verlies van hun dochter Kate. Ze haalt herinneringen op aan haar onstuimige relatie met Serge Gainsbourg (tot 1980, red.). En ze schetst haar avonturen in de film- en muziekwereld. Een rijk leven.’

Dichterbij deze Frans-Britse kunstroyalty kunnen we niet komen. De documentaire is dan ook een goede reden om Charlotte Gainsbourg eens naar haar culturele voorkeuren te vragen.

Beschermde opvoeding

‘In mijn vroege jeugd had ik helemaal niet door wat de culturele betekenis van Serge en Jane was. Dat kwam pas op mijn 16de. Voor het publiek stonden zij model voor zo veel kunstuitingen. Ondertussen werd ik thuis heel beschermd opgevoed. Zo heb ik nooit een generatieconflict met hen gevoeld. Misschien was dat wel beter geweest voor mijn eigen ontwikkeling. Maar er was geen reden tot ruzie. Wat ik nog wel weet is dat ik mij heel bewust was van de schoonheid van Jane. Dat was lastig voor een jong meisje, want die schoonheid bezit ikzelf overduidelijk niet. Ik lijk meer op mijn vader. Ik was ongelukkig met mijn voorkomen in die tijd. Dat moest ik mezelf echt afleren, ik ben er gelukkig overheen gegroeid.

Een kind van beroemde ouders zijn, is soms lastig. Dan komen mensen naar mij toe en beginnen ze erover hoe ze mijn vader adoreerden. Lief bedoeld, maar ik ben ik niet mijn vader. Ik ben heel, heel bescheiden over wat ik in mijn eigen carrière heb gedaan, in vergelijking met die van mijn ouders. Toen ik in 2013 naar New York vertrok om daar met mijn gezin te gaan wonen was dat een opluchting. Daar kon het niemand wat schelen waar ik vandaankwam en wie mijn ouders waren. Ik was er volkomen vrij.

Maar ik moet zeggen: New York is veranderd als stad, de ziel ervan is aan het verdwijnen. Dat heeft ook met covid te maken. Daarom zijn we na ruim zes jaar New York teruggekeerd naar Parijs. Ik kon de Amerikaanse aanpak van covid niet meer volgen, en door al dat politiegeweld tegen mensen als George Floyd raakte ik daar van slag. Om over het constante gebral van Donald Trump maar te zwijgen.

Toch zal ik nooit de Franse vlag uithangen. Dat patriottisme wordt al snel geassocieerd met extreem-rechts. Maar mijn vader was trots op Frankrijk. Zijn ouders waren immigranten uit Rusland die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd. Hij realiseerde zich hoe belangrijk dit land voor hem en zijn familie was. In zijn werk zocht hij altijd de grenzen op, en hij kon ook lyrisch zijn over de klassieke Franse literatuur.’

Literatuur: Henri Michaux (1899-1984)

‘Tussen je 8ste en je 18de zuig je alles op aan kennis. Ook voor je eigen inspiratie. Vervolgens ben je de rest van je leven bezig om diezelfde opwinding nog een keer te vinden, maar de schok van het nieuwe hoort toch vooral bij je jeugd. Voor mij was het op die leeftijd Henri Michaux, schrijver, dichter en schilder. Hij bracht in zijn teksten een mix van poëzie en non-fictie en schreef ook – vaak imaginaire – reisverhalen. Hij experimenteerde met geestverruimende middelen, en deed daar dan verslag van. Ik herinner mij La vie dans les plis (Het leven in de plooien, 1949) dat hij onder invloed van drugs schreef. Zo gebruikte hij lsd om dichter bij zijn innerlijke leven te komen. Dat boek is duidelijk fictie, maar raakt ongetwijfeld aan zijn eigen bestaan. Het obscure van zijn werk trok mij aan. Ik analyseerde het niet, vroeg me niet af waar het vandaan kwam, maar werd simpelweg betoverd door zijn magische zinnen.’

Kunstvorm: fotografie

Kate Barry and Charlotte Gainsbourg Beeld WireImage

‘Mijn vader deed van alles tegelijk. Fotograferen, videoclips draaien, publiciteitstunts verzinnen voor zijn albums. Hij leerde mij eclectisch te denken. Je hoeft je niet te beperken tot één ding, zoals acteren. Wat hij ook deed was polaroids schieten. Die vond ik zo gaaf. De techniek, de textuur ervan. Een klein wonder. Vanaf mijn 15de ging ik ook fotograferen. Polaroids, maar ik leerde ook ontwikkelen in de donkere kamer. Mijn halfzus Kate Barry werd professioneel fotograaf voor bladen als Vogue en The Sunday Times Magazine. Veel mode. Ze vroeg mij vaak als model. Nu had ik wel eerder modellenwerk gedaan, maar ik vond het altijd verschrikkelijk. Kate maakte het leuk. Ik hoefde niet alleen maar in de lens te kijken. We deden veel verkleedpartijen: écht lol trappen. In 2013 is ze overleden. Gevallen of gesprongen uit het raam, van de vierde verdieping van haar Parijse appartement. We weten het niet. Haar dood was voor mij een tweede reden om naar New York te verhuizen, want in Parijs dacht ik te veel aan Kate. In New York ben ik zelf weer gaan fotograferen. Daar kwam in 2017 een koffietafelboek van: Rest. Met foto’s uit de studio van mijn gelijknamige album, maar ook van kerkhoven en veel ramen. Rouwverwerking, denk ik achteraf.’

Film: Jaws van Steven Spielberg (1975)

‘De eerste film die mijn hart in mijn keel deed bonken was Jaws van Steven Spielberg. Mijn moeder nam mijn vier jaar oudere halfzus Kate en mij mee om de film in de bioscoop te zien. Dat was in 1975, dus ik was toen 4 jaar oud. Veel te jong, natuurlijk – en ik was voor altijd geschokt. Tegenwoordig durf ik wel weer in zee te zwemmen, maar dat heeft jaren en jaren geduurd. Die film heeft mij voor het leven getekend. Ik heb haar er later nog weleens naar gevraagd. O, zei ze, ik wist helemaal niet dat het horror was.’

Regisseur: Lars von Trier

Lars Von Trier Beeld Sygma via Getty Images

‘Als het om acteren gaat kies ik mijn films op de naam van de regisseur. Ze verschillen onderling zo van elkaar in hun aanpak. Mijn favoriet blijft Lars von Trier, met wie ik drie films heb gemaakt. En telkens was het weer een verrassing. Hij is een geboren pestkop, hij schept er plezier in om je te sarren, dat zie je ook aan zijn films. Hij is echt zo, het is niet gespeeld. Maar hij is ook geweldig. Hij heeft mij zoveel nieuwe acteertechnieken geleerd. Hij duwt me echt tegen mijn grenzen aan. Ik moet sterk in mijn schoenen staan bij hem. Soms zegt hij: oké, dit werkt niet, dit is shit, we gaan het eens even helemaal anders doen. Maar zichzelf vervloekt hij ook vaak op de set, hoor: Jezus, wat heb ik dit slecht geschreven. Verzin in deze scène maar even je eigen teksten. Lars is zo extreem daarin. Daarna was het moeilijk om met andere regisseurs te werken. Alles na hem is een beetje tam.’

Land: Japan

Tokyo Beeld Getty Images

‘De stad waar ik me het meest op mijn gemak voel is Parijs. Daar ben ik opgegroeid. Toch wil ik altijd nieuwe dingen ontdekken. Zo ben ik gek op Japan. Het jachtige tempo van Tokio en de serene rust van Kyoto vullen elkaar goed aan. Tokio is modern. Kyoto is verfijnd met al het cultureel erfgoed en de vele tempels. Twee extremen, en dat in één land. Indrukwekkend.’

Hobby: koken

Yotam Ottolenghi Beeld Getty Images for NYCWFF

‘Koken is een liefhebberij van mij. Dat heb ik van mijn moeder, maar zij is er veel beter in. Als je ons hetzelfde recept laat maken wint haar schotel het met vlag en wimpel. Ook als ze twintig mensen over de vloer krijgt, raakt ze niet in paniek. Ik wel. Zij doet alles uit de losse pols. Ik ben eerder een pietje precies. Alles netjes afmeten. Momenteel zit ik helemaal in de kookboeken van de Israelisch-Britse chef Yotam Ottolenghi. Hij heeft er negen, ik heb ze allemaal. Het zijn vooral mediterraanse recepten. Je weet wel: gemarineerde kip met roodfruitsalade. In aubergines gewikkelde ricotta-gnocchi, maar ook desserts, van alles wat. Mijn partner Yvan is Joods-Algerijns, hij brengt een vleugje Noord-Afrika mee naar de keuken. Ik heb meer een Britse opvoeding als het om koken gaat. Dat komt dan weer goed van pas rond Kerst.’

Musicus: Maurice Ravel (1875-1937)

Joseph-Maurice Ravel Beeld De Agostini via Getty Images

‘Ik ben opgegroeid met het vinyl van mijn ouders. Ik herinner mij hoe mijn moeder altijd plaatjes draaide. Heel vaak waren het chansons van Georges Brassens, en Elvis. Mijn vader liet me kennismaken met klassieke componisten als Bach, Chopin en Beethoven. Dan liet hij horen hoe hij die componisten in zijn eigen liedjes had verwerkt. Hij was heel enthousiast over zijn eigen werk, en ik vond dat geweldig. Ik ben heel anders: als er een nieuwe plaat of film van me uitkomt, schaam ik me eerst altijd een beetje. Zeker als er familie bij is.

Tegenwoordig luister ik veel naar klassieke muziek, dat verveelt me nooit. Zo ben ik dol op de pianomuziek van Maurice Ravel, nog een link naar mijn vader. Ravels Boléro was de eerste klassieke compositie die Serge mij liet horen. We luisterden samen, en ik moest raden welke instrumenten aan de melodie werden toegevoegd: piccolo, dwarsfluit, trompetten, klarinet, saxofoon zelfs. Dat was een geweldige luisteroefening. Hij zei: ‘Bij iedere andere componist zou het een ondraaglijke kakofonie worden, maar Ravel was een genie.’ Met de Boléro heb ik een speciale relatie, en ook met Ravels Pavane pour une infante défunte – over de dood van een zuigeling. Mijn vader zette die compositie een week lang op toen zijn moeder was overleden. Opnieuw en opnieuw en opnieuw.’

Huis: Rue de Verneuil 5 bis in Parijs

Rue de Verneuil 5 bis in Parijs Beeld Corbis via Getty Images

‘In het Parijse huis aan de Rue de Verneuil 5 bis heb ik zo’n dertig jaar gewoond. Het was het domein van Serge, en na zijn overlijden in 1991 ben ik er gebleven. Voor mijn documentaire nam ik Jane er mee naartoe. Dat was een verrassing voor haar, en ook wel zwaar. Ze wist dat ik het huis had aangehouden, maar omdat ik niets aan het interieur heb veranderd gingen we samen terug in de tijd. Er staat een bonte stoet aan meubels, parafernalia, herinneringen – helemaal Serge. Het is misschien raar, maar toen ik er nog woonde had ik altijd het idee dat hij nog eens terug zou komen. Ik was 19, en de verwerking van zijn overlijden ging moeizaam. Zijn laatste wens was dat het huis nog eens een museum mocht worden. Daar zijn we nu mee bezig. Hopelijk kunnen we volgend jaar februari of maart open. Ik vermoed dat er veel belangstelling voor zal zijn. Na zijn dood is de populariteit van mijn vader alleen maar toegenomen. Fans laten nog steeds briefjes, boodschappen en graffiti achter bij het huis. Mooi om te zien dat zijn werk zo’n blijvende indruk heeft gemaakt.’