Charlatan is een fascinerend portret van de Tsjechische wonderdokter Jan Mikolásek ★★★☆☆

Ivan Trojan als Jan Mikolásek in Charlatan.

‘Het orakel van de urine’, werd de Tsjechische wonderdokter Jan Mikolásek genoemd. Een blik op een potje urine was voor hem genoeg om een diagnose te stellen. In de loop van zijn leven kwam Mikolásek steeds meer in botsing met het communistische regime, dat het niet ophad met alternatieve geneeswijzen. Het leidde tot beschuldigingen van moord en een rechtszaak in 1959.

Charlatan, de op feiten gebaseerde Tsjechische film van de productieve Poolse Agnieszka Holland (The Secret Garden, In Darkness) is een fascinerend portret van een man die iedereen wil helpen, behalve zichzelf en zijn naasten. Het tempo ligt laag, de toon is gedragen en Holland schotelt de kijker wel erg veel lichaamssappen en fysieke kwalen voor, maar de ongenaakbare stijl past bij het onderwerp. Een wonderdoener is nog geen heilige, laat Charlatan zien.