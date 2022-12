Charismatische cast maakt geweldige queer-versie van Shakespeares ‘Twelfth Night’ ★★★★☆

Sharlee Daantje (links) en Jaike Belfor in ‘Twelfth Night’. Beeld Sanne Peper

Shakespeares Twelfth Night is een komedie en dat hebben we geweten in Theater Kikker in Utrecht. In de adaptatie van Theatergroep Aluin kreeg de volle zaal meerdere keren de slappe lach door de geweldig getimede grappen, dubbelzinnige opmerkingen en muzikale hoogstandjes van de zeer charismatische cast.

Het stuk trapt af met een spannende elektronische beat van componist Willem Friede (New Cool Collective) die meteen een verleidelijk beeld creëert van de stad Illyrië. In de bewerking van schrijver Ayden Carlo is genderexpressie hier de norm: zo wordt de nar Feste (een hilarische rol van Floyd Koster) met non-binaire voornaamwoorden aangesproken. Een knipoog naar Shakespeares tijd, waarin louter mannen mochten toneelspelen, is de rol van de begeerde hertogin Olivia, die ook nu wordt gespeeld door een man (Sacha Muller).

Alles kan en mag, lijkt het credo van Aluin. Maar om het verhaal trouw te blijven, vermomt hoofdpersoon Viola (heerlijk zelfverzekerd vertolkt door Sharlee Deentje) zich nog wel als een man om op te klimmen in het hof van hertog Orsinio (Jaike Belfor). Als woordkunstenaar krijgt Cesario de taak om namens Orsinio de dramatische Olivia te versieren, die nog rouwt om de dood van haar broer. Zowel Olivia als Orsinio is niet bestand tegen de aantrekkingskracht van Cesario, wat logischerwijs de nodige liefdesperikelen oplevert.

Regisseur Victorine Plante houdt het tempo erin en laat de humoristische scènes, dansnummers en een paar invoelende momenten knap in elkaar overvloeien. Aan het einde wordt er behoorlijk afgeweken van Shakespeares plot en krijgt het verhaal bijna een moralistische toon, wat de droogkomische Belfor net op tijd weet te voorkomen.

Deze verrukkelijke queer-versie van Twelfth Night is overduidelijk met veel plezier gemaakt en gaat vast nog een heleboel harten veroveren.