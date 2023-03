Centre Pompidou opent museum in ‘kunstvallei’ van Saoedi-Arabië

De vallei van Al-’Ula in Saoedi-Arabië. Het gebied moet een grootse pleisterplaats voor kunst worden, met onder meer een dependance van het Parijse museum Centre Pompidou. Beeld Getty

Het moet het ‘grootste levende museum’ worden, volgens de plannen die de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman enkele jaren geleden lanceerde voor het woestijngebied in de vallei van Al-’Ula. ‘Vision 2030’ heet de droomwens die hij presenteerde. Nu is die wens weer een stukje duidelijker ingekleurd: Laurent Le Bon, bestuursvoorzitter van het Centre Pompidou in Parijs, heeft zondag een contract getekend met de Saoedi’s voor een groots museum voor regionale en internationale hedendaagse kunst in de kunstvallei. De opening staat alvast gepland voor 2028-2029.

De omvang van het cultuurplan van de kroonprins is haast onvoorstelbaar ambitieus. Er worden permanente gigasculpturen in het 25 vierkante kilometer grote gebied geplaatst (van onder anderen Michael Heizer en James Turrell), er komt een ‘Smart City’ met technologische hoogstandjes; de vallei zal verkeerstechnisch worden ontsloten met een monorail, architect Jean Nouvel laat een hotel in een rots uithakken en er moeten acht (of negen) nieuwe musea worden gebouwd. Kosten: tussen de 17 en 24 miljard euro.

Mohammad bin Salman in Parijs

Een van die musea zal dus een dependance worden van Centre Pompidou uit Parijs. De komst van het museum werd twee jaar geleden geplaveid, toen de Franse president Emmanuel Macron de Saudische hoofdstad Riyad bezocht. Al eerder had Mohammad bin Salman Parijs bezocht en zich daarbij door Macron laten rondleiden in het Louvre – waar beiden zich lieten fotograferen voor het schilderij De Vrijheid leidt het volk van Delacroix, waarop de heldin staat afgebeeld met ontbloot bovenlijf.

De Britse Iwona Blazwick, de voormalige directeur van de Whitechapel Art Gallery in Londen, die als cultureel adviseur voor de Saoedische kunstvallei is aangetrokken, zei tegen Art News blij te zijn met de komst van het ‘Pompidou’. ‘Onze relatie is wederzijds, we willen kennis en ervaring uitwisselen.’ Wat haar betreft zullen de Saoedi’s evenveel van de Fransen opsteken, ‘op het gebied van opdrachtprogramma’s, residenties en omgang met de lokale bevolking’, als andersom.

Alternatieven voor olie en gas

De aanwezigheid van een brede variatie aan kunstinstituten op het Arabische schiereiland kent inmiddels een geschiedenis. Op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen voor als de olie- en gasvelden zijn leeggezogen, richten Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en sinds kort ook Saoedi-Arabië zich meer en meer op de komst van de internationale toerist.

Qatar werpt zich met het Museum voor Islamitische Kunst en het Nationale Museum vooral op het Arabisch-islamitisch erfgoed. Dubai richt zich intussen op de kunstmarkt, in Abu Dhabi staat inmiddels een dependance van het Louvre en wordt gebouwd aan een nieuwe loot van het Guggenheim Museum, Sharjah heeft een biënnale voor mondiale, hedendaagse kunst.

De komst van buitenlandse kunstinstellingen (veelal in de slipstream van economische en militaire samenwerking met het Westen) is van belang voor de internationale bekendheid van het gebied. In Saoedi-Arabië hadden zich al eerder het Louvre, het Deutsches Archäologisches Institut en de Californische biënnale Desert X gemeld.

Westerse legitimiteit

Meer dan een uitwisseling van kennis en kunstwerken, moet de culturele betrokkenheid van Frankrijk bij de woestijnplannen in de Al-’Ula-vallei Saoedi-Arabië westerse legitimiteit geven. De gedachte is dat toeristen daardoor makkelijk een (vlieg)reis zullen ondernemen naar het land, dat ook bekend staat vanwege zijn strikte gedragsregels voor vrouwen, vervolging van de lhbti-gemeenschap en het in stand houden van de doodstraf.

Overigens had het Parijse kunstmuseum al eerder plannen tot uitbreiding in het buitenland. Tegen een bedrag van een miljoen euro jaarlijks heeft het Spaanse Málaga zich verzekerd van een satellietmuseum van het Centre Pompidou, El Cubo, met werk van Picasso, Malevitsj, Chagall en Kandinsky – de bezoekerscijfers blijken er tegen te vallen. Vijf jaar geleden werd het Kanal-Centre Pompidou gelanceerd in een voormalige Citroëngarage aan het IJzerplein in Brussel. De opening ervan staat na vele malen te zijn uitgesteld nu gepland voor 2025.