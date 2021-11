Céline Dion-film ‘Aline, the Voice of Love’ is wonderbaarlijk dramaloos ★★★☆☆

Aline, the Voice of Love

Aline, the Voice of Love had niet moeten werken. Aline wil een wereldster worden, en dat wordt ze zonder veel moeite. Ze wil moeder worden en ook dat lukt – blijkt al uit het eerste shot van de film. Ze wil een onbereikbare man en die krijgt ze vrij vlotjes.

Het voelt allemaal merkwaardig dramaloos, deze ‘ode’ aan (en onofficiële filmbiografie van) Céline Dion, bedacht en geregisseerd door Valérie Lemercier, die ook de hoofdrol speelt. Oók als de vijfjarige Aline. Ze is dan met digitale technieken verkleind – bijzonder vervreemdend. Ook gek: dat het hier als romantisch gepresenteerd wordt als een minderjarig meisje valt voor de veel oudere, getrouwde manager van wie ze afhankelijk is.

En toch, dit krankzinnige sprookje, over een normaal meisje dat in een hagelwit prinsessenkasteel belandt, vol kitscherige tierlantijntjes, neemt zichzelf nooit té serieus en heeft iets campy meeslepends: zoals je ook automatisch All by Myself meeblèrt zodra je het hoort, of je dat nu wil of niet.