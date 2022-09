Cees van Kempen filmde vier jaar lang de terugkeer van de wolf: ‘We lijden aan het roodkapjesyndroom’

Op wolvenjacht met Cees van Kempen, augustus 2022. Beeld Natascha Libbert

De kans dat we vandaag een wolf zien is zo goed als nihil, is ons van tevoren verzekerd. Maar een mens mag hopen, nietwaar? We lopen met filmmaker Cees van Kempen (59) over een breed pad dat vanaf Otterlo natuurgebied de Hoge Veluwe in voert. Vandaag laat hij ons zien hoe natuurfilm Wolf is gemaakt, die vanaf 15 september in de bioscoop te zien is.

Voice-over Matthijs van Nieuwkerk De voice-over van Wolf is ingesproken door presentator Matthijs van Nieuwkerk, al zal de kijker zijn stem misschien niet meteen herkennen. Cees van Kempen: ‘Hij heeft het heel leuk gedaan, zonder te Matthijs-van-Nieuwkerkerig te klinken. Hij heeft zich echt ten dienste gesteld van de film.’ Voor Van Nieuwkerk was dit de eerste keer als film-voice-over. ‘Soms moesten we zeggen: heel mooi, maar nu in zijn tweede versnelling in plaats van zijn vierde. Oké, en nu in zijn achteruit.’

Van Kempen en zijn team trokken er vier jaar voor uit om de terugkeer van de wolf in Nederland vast te leggen. Toen ze begonnen, moesten de eerste dieren de Duitse grens nog oversteken, maar dat ze zouden komen, daaraan twijfelde hij niet. ‘Een van de mannen in mijn team, ecoloog Wim Tegels, hield de bewegingen van de wolf in de gaten. In 2000 vestigde de eerste roedel zich in Oost-Duitsland, en als je vervolgens naar de verspreidingskaart keek, was het duidelijk dat het niet lang meer zou duren voordat hij hier was.’

In 2017 stapte Van Kempen in de auto om vanuit het oosten van Polen stapsgewijs terug te rijden naar Nederland. ‘We waren nog niet op zoek naar wolven, maar naar mensen die ons konden helpen: ecologen, onderzoekers, filmers en fotografen.’ Toen hij een stevig netwerk van wolfexperts had opgebouwd, volgde het echte werk: het vinden en in beeld brengen van de wolf, ‘een heidens karwei’. Zo’n zeshonderd dagen bracht Van Kempen in het veld door, en evenveel tijd besteedde hij aan het uitzoeken en monteren van zijn materiaal.

We lopen verder, tussen de boomrijen door met daarachter de hei. Van Kempen stopt en wijst een spoor aan. ‘Als ik dit even verderop had gezien, in het afgesloten gebied, zou ik vermoeden dat het van een wolf was. Maar omdat hier ook mensen lopen, kan het net zo goed een hond zijn geweest, dat verschil is bijna niet te zien.’ Er zijn wolven in de buurt, zegt hij, en we kunnen ervan uitgaan dat ze dit pad geregeld oversteken. ‘De kans is groot dat er nu een dichtbij ligt te slapen. Dit hete weer is niet echt lekker voor een wolf om op stap te gaan, behalve misschien om ergens te zwemmen.’

Wolven nemen graag een verkoelende duik, zien we in een scène in Wolf waarin wolvenpups ravotten in het water. Verder zien we ze ook appels van de grond eten en likken aan treinrails, die naar ijzer smaken. ‘Dat is allemaal gedrag dat nog niet bekend was’, zegt Van Kempen. ‘Het waren de cadeautjes van het maakproces.’ Wat hem het meest is opgevallen bij al zijn observaties van de wolf, is hoezeer die op de hond lijkt. ‘Of eigenlijk andersom, natuurlijk. Het vele spelen en ravotten, de oneindige trouw naar de eigen roedel: al het gedrag dat wij mensen leuk vinden bij honden, zien we ook bij de wolf.’

Scout

De wolf in de hoofdrol heet Scout, en we volgen hem van pup in de bossen van Oost-Duitsland tot volwassen mannetje dat in Nederland een eigen roedel begint. Scout is fictief, hij is een samenstelling van verschillende wolven die Van Kempen filmde. ‘Daarom noem ik het ook liever een speelfilm dan een documentaire, hoewel alles wat we laten zien wel klopt: dit is echt hoe een wolvenleven eruitziet en hoe hun tocht naar Nederland verloopt.’ Maar één wolf volgen, is niet te doen, zegt hij. ‘Het is al lastig genoeg ze überhaupt voor de camera te krijgen. Soms waren we een roedel ook maandenlang kwijt, dan zoek je in de tussentijd een andere.’

We buigen af van het pad, door het hoge gras gaan we het gebied in waar wandelaars normaal gesproken niet mogen komen. Van Kempen wijst op een cameraval, verstopt in een boomstronk. Dit exemplaar is bedoeld om informatie over de wolven te verzamelen, niet voor daadwerkelijke filmbeelden. Daarvoor gebruikten Van Kempen en zijn team nog tien zelfgebouwde cameravallen van betere kwaliteit. Hij laat er eentje zien die aan een boom hangt, gecamoufleerd met bladeren en takken. ‘Deze springt aan als er iets beweegt binnen een straal van 8 meter. Maar omdat je dan vooral langslopende wolven van dichtbij filmt, zetten we ze vaak ook de hele dag aan als we wisten dat er activiteit in het gebied was. Zo kun je ook de hele roedel tegelijk filmen.’

Gesloopt

Van Kempen pakt een pop-uptentje met bladprint uit het hoge gras. Zulke tenten zetten zijn collega’s en hij op in de struiken, bedekt met takken en groen, waar ze maandenlang als uitvalsbasis dienden. In de zomermaanden, het spannendste seizoen vanwege de geboorte van pups, volgden ze een strak regime. Om half 4 ’s ochtends zat er twee man klaar in het tentje om de wolven te kunnen filmen wanneer ze actief werden. ’s Middags werd al het materiaal van de tien camera’s doorgespit en tijdens de schemering gingen ze nog een paar uur het tentje in. Soms kwam Van Kempen er dagen achtereen helemaal niet uit, om de wolven niet te alarmeren. ‘Ik kan je vertellen: als je drie maanden op die manier doorbrengt, ben je daarna volledig gesloopt.’

Daartegenover stond: een stuk of vijftig keer met zijn eigen ogen wolven zien, pups die vlak achter de tent lagen te stoeien. Een jonge wolf die hem op 13 meter naderde, terwijl hij met zijn camera tegen een boom zat, muisstil in zijn camouflagepak met groene en bruine slierten. Of hij toen bang was, zo dicht bij die wolf? ‘Nee, alleen bang dat hij me door zou krijgen en weg zou spurten. Dat is me ook tientallen keren gebeurd.’ Zelfs toen een moederwolf naar hem blafte – ook dat doen wolven – op een paar honderd meter afstand, was er geen reden voor paniek. ‘Ze wilde me alleen waarschuwen. Ik wist dat ze nooit dichterbij zou durven komen.’

Want hoewel er nog steeds een beeld bestaat van de wolf als agressief, moordlustig dier, hebben Van Kempen en zijn team al die tijd niets gezien wat daarop zou duiden. ‘Ik heb ze zien jagen, ja, maar dat noem ik geen agressief gedrag. Ik heb midden in wolvengebied achter mijn tentje geslapen, daar lig ik echt niet van wakker. Een wolf zal nooit zomaar een mens aanvallen.’

Voor de wolf

De relatie mens-wolf krijgt niet veel aandacht in de film. Toch moest hij zich ertoe verhouden, omdat met de komst van de wolf ook de discussie over het dier op gang kwam in Nederland. ‘Ik wilde gewoon een mooie natuurfilm maken, geen politiek statement. Maar hoe meer ik me met die wolf bezighield, hoe meer ik merkte dat er van alles over het dier wordt geroepen dat niet klopt. Toen besefte ik: ik moet deze film ook voor de wolf zélf maken.’

Dan toch zijn kijk op de zaak, waarbij hij wil benadrukken dat hij géén partij kiest tegen schapenboeren die last hebben van de wolf: ‘Vooral de trage reactie van de overheid vind ik storend. Het was geen geheim dat de wolf eraan kwam; in 2017 wist ik het al zo zeker dat ik mijn agenda vier jaar heb leeg geveegd en mijn spaarpot heb stukgeslagen voor deze film. Toch werd er gedaan alsof het een verrassing was toen hij zich in 2019 hier vestigde. Intussen schiet het maar niet op met de wolfwerende maatregelen die de schapen moeten beschermen, ook al is vanuit de EU afgesproken dat die mogen worden vergoed. Door zo traag te handelen, laat je de wolf én de schapenboer in de steek.’

Hij begrijpt dat het een schok is voor een boer om plotseling twintig, dertig schapen kwijt te zijn, maar vindt het belangrijk om zo’n aanval in perspectief te blijven zien. ‘Jaarlijks worden in Nederland een half miljoen schapen geslacht, en daarnaast sterven er tienduizenden doordat ze op hun rug belanden of in de sloot kukelen. Nodigt Op1 een schapenboer uit om te vertellen hoe zielig dát is? Als je het schaap zelf aan tafel zou kunnen zetten en het zou vragen naar zijn problemen, dan denk ik dat het de wolf niet eens noemt.’ De paar honderd schapen die jaarlijks door een wolf worden gedood, worden vergoed, zegt Van Kempen, alleen is dat nu nog te veel administratief gedoe voor de boer. ‘Dus: versimpel dat proces, verplicht en vergoed ruimhartig de maatregelen die nodig zijn om wolven te weren, en dan zijn we toch klaar?’

Hol

We lopen verder over een wissel, een ‘dierensnelweg’, tussen de prachtige paarse heide. We stoppen bij de plek die Van Kempen ons wil laten zien: een groot hol onder het struikgewas. Zó groot, dat een das of een vos afvallen als potentiële gravers. Een wolvin begint als ze loops wordt al holen te graven voor haar nageslacht. Dit hol ligt niet erg beschut, en zal niet bedoeld zijn geweest om in te werpen. Dat zou eerder in het bos gebeuren, maar de pups worden in de eerste maanden een aantal keer verplaatst. Hier op de open vlakte zouden ze met een paar weken oud onder het oog van hun ouders kunnen ravotten.

Helaas heeft het niet zover mogen komen: de maker van dit hol was Tosca, de drachtige wolvin die in 2021 werd doodgereden op de N224 hier vlakbij. Een vreselijke dag voor Van Kempen en zijn team, die haar al weken in het vizier hadden. ‘Er was pas een mannetje bijgekomen, dus we wisten dat het niet lang meer kon duren tot er pups kwamen. We hadden de vlag al uithangen, zeg maar.’ Toen Tosca werd doodgereden was dat ‘een drama’, en niet alleen voor de film. ‘Het is ook persoonlijk, je bouwt echt een band op met zo’n dier.’ Een aantal maanden later werd het achtergebleven mannetje doodgeschoten en was het tragische liefdesverhaal compleet. ‘Het feit dat iemand dat doet alleen al, vond ik heel erg. Kort daarna waren er alweer nieuwe wolven om te volgen, maar het voelde vanaf dat moment toch anders.’

Er is veel meer angst voor de wolf dan nodig, volgens Van Kempen. ‘We hebben een soort boosaardig sprookjesdier in gedachten, ik noem dat het roodkapjesyndroom. Het stamt uit tijden waarin kinderen alleen de heide op werden gestuurd om schapen te hoeden, terwijl de wolven honger leden omdat er te weinig wild was. Tijden waarin hondsdolheid nog voorkwam. Nu is er weer meer dan genoeg voedsel voor de wolf in Nederland. Er kunnen makkelijk nog een aantal roedels bij. En die zullen ook komen.’

Terwijl we even in het hoge gras tegen een boom zitten, legt Van Kempen uit waarom de komst van de wolf goed nieuws is voor het ecosysteem. ‘Als herten ongestoord hun gang kunnen gaan, blijven ze vaak lang op een plek staan grazen en eten ze alle jonge boompjes op. De boswachter hier zag dat gedrag onmiddellijk veranderen nadat er wolven bijgekomen waren. De herten moeten vaker verplaatsen en kunnen niet overal meer komen, waardoor de vegetatie zich kan herstellen. Bovendien laten wolven karkassen achter, die een belangrijke rol spelen in een ecosysteem.’

Wildbeheer

Hij noemt een Pools onderzoek waarin het stresshormoon in de uitwerpselen van wilde dieren werd gemeten. In gebieden waar de wolf actief was, zegt hij, was het stressniveau beduidend lager dan in gebieden waar de mens de wildstand in toom hield. ‘Dat is heel logisch, als je erover nadenkt. Als gezond wild zwijn of hert heb je eigenlijk niets te vrezen van de wolf. Je weet dat je goed moet opletten en bepaalde gebieden moet vermijden, maar als zwijn vecht je hem eruit en als hert ren je hem eruit. Als je daarentegen overal en op elk moment uit het niets neergeschoten kunt worden, is dat een heel ander verhaal.’ Laat het beheren van wild aan de wolf over en het verloopt eerlijker en met minder stress, concludeert hij. ‘Hoe mooi wil je het hebben?’

En ten slotte, zegt Van Kempen terwijl we over de smalle paadjes door het groen terugstruinen naar de bewoonde wereld, is er ook nog de natuurbeleving. ‘Als je als kind met je ouders over de Veluwe wandelt, hoe gaaf is het dan om te bedenken dat je misschien wel een wolf ziet?’ Heel gaaf, dus.

Wolf is vanaf 15/9 te zien in de bioscoop.